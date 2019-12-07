Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США 11 декабря обсудит законопроект, который обязывает госсекретаря рассмотреть вопрос о том, является ли Россия страной — спонсором терроризма.

Как передает ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте комитета.

Инициатива «обязывает госсекретаря определить, следует ли считать Российскую Федерацию страной — спонсором терроризма и следует ли объявить спонсируемые Россией на Украине вооруженные формирования иностранными террористическими организациями».

После возможного голосования в комитете законопроект будет рассматриваться уже Сенатом полного состава.

Решение о том, «соответствует ли Российская Федерация критериям признания ее страной — спонсором терроризма» руководитель Госдепартамента должен представить законодателям не позднее чем через 90 дней после даты возможного принятия законопроекта. В тот же срок госсекретарь должен представить Конгрессу решение о том, «соответствуют ли критериям признания иностранными террористическими организациями вооруженные формирования, физически присутствующие в Донбассе (Украина) и находящиеся под контролем или получающие помощь Российской Федерации, либо вооруженные формирования, связанные или контролируемые «Донецкой народной республикой» или «Луганской народной республикой».

В составляемый внешнеполитическим ведомством США список стран — спонсоров терроризма входят на данный момент Иран, КНДР, Сирия и Судан. Внесение страны в этот перечень означает, что другие государства или иностранцы могут подпасть под американские санкции в случае заключения с ней торговых сделок.

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