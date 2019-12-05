Во Франции — шпионский скандал. На территории страны обнаружена ни много ни мало база российской разведки. Как рассказывает Le Monde, полтора десятка российских шпионов, точнее, сотрудников элитного подразделения ГРУ, использовали французские Альпы в качестве базы для проведения операций по всей Европе. В период с 2014 по 2018 годы эти российские агенты неоднократно останавливались в небольших французских городках на юго-востоке Франции, в том числе Шамони и Эвиане, но в самой Франции, согласно первоначальным сведениям, не работали — они действовали в Болгарии, Молдавии, Черногории и других странах. Улики, правда, конфисковать не удалось.

Пока что трудно судить, какой будет официальная реакция на обнаружение базы ГРУ во французских Альпах и последует ли она вообще. Но утечка о базе ГРУ появилась как раз в то время, когда президент Франции Эммануэль Макрон заговорил не только о ««смерти мозга» НАТО», но и намекнул на «сближение» с Россией. И теперь новости об этаком ««французском поцелуе» Владимира Путина», о котором рассказала Le Monde, ставят нынешнего хозяина Елисейского дворца как минимум в двусмысленное положение. Особенно после резкой реакции на его слова партнеров по НАТО.

Конечно, речь не идет о том, что уже завтра на улицах милых городков во французских Альпах появятся «зеленые человечки», после чего здесь будет объявлена «Альпийская народная республика». Но в том, что агенты ГРУ во Франции явно не собирали цветы на альпийских лугах, тоже нет сомнений. Шпионский скандал во французских Альпах полыхнул сразу же после того, как власти ФРГ выслали из страны двоих сотрудников посольства РФ — в связи с убийством бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили). Формально дипломатам указали на дверь за отказ содействовать в расследовании. В реальности расследование убийства Хангошвили передали в Федеральную прокуратуру ФРГ именно потому, что всплыли убедительные свидетельства причастности к нему иностранных спецслужб. Каких именно — официально как бы не уточняется, но если на дверь указали именно российским дипломатам, то ответ слишком «прозрачен». Тем более что объявленные персонами нон-грата дипломаты, по неофициальным данным, были сотрудниками спецслужб. Причастны ли к этому убийству обнаруженные во Франции агенты, не уточняется — ни официально, ни на уровне «утечек». Но тем не менее Le Monde указывает: подразделение, сотрудники которого обосновались во французских Альпах, отвечает не только за управление так называемыми «мертвыми почтовыми ящиками», которые используются тайными агентами и их подручными для обмена информацией, но и за заказные убийства и акты саботажа. Более того, по крайней мере один из провалившихся агентов имел отношение к попытке убийства при помощи яда «Новичок» бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Словом, не тот случай, когда молчание — золото.

Однако есть еще одна сторона вопроса. Кремль, напомним, прилагал и прилагает солидные усилия, чтобы пошатнуть «североатлантическое единство» на европейском континенте и выйти, если можно так выразиться, на «сепаратные переговоры» если и не со всем Евросоюзом, то по крайней мере с отдельными государствами «старой Европы». При этом в ход шли и дипломатия, и угрозы, и «пряник». В качестве «пряника» использовались нефте- и газопроводы. В качестве «кнута» — ракеты. В 1977 году СССР разместил в Восточной Европе ракеты средней дальности «Пионер», способные нести ядерное оружие. До территории США они не могли долететь даже теоретически, но зато вполне могли ударить по американским военным базам в Западной Европе. Как рассчитывали в СССР, в Европе испугаются такой перспективы, укажут американцам на дверь и начнут договариваться с СССР. Одновременно, для пущего эффекта, через подставные фирмы-«прокладки» Кремль спонсировал в Европе антивоенное движение. Та затея, напомним, закончилась для Кремля полным крахом. Европейцы, включая и местных социал-демократов, с удовольствием рассуждавших о «разрядке» и борьбе за мир, вместо того, чтобы отказаться от американских баз, выстраивались в очередь за американскими ракетами «Першинг». Вместо «стратегического прорыва» СССР получил виток гонки вооружений, на который у Москвы не было ни технологических, ни финансовых ресурсов. Дальнейшие события тоже известны: подписание договора о ракетах средней и меньшей дальности, «отступление» Кремля в Восточной Европе и, наконец, крах Советского Союза. Еще одна нашумевшая попытка связана с демаршем европейских лидеров — тогдашних президента Франции Ширака и канцлера ФРГ Шредера — против американской военной операции в Ираке в 2003 году. Теперь же Москва предлагает в качестве предмета для торга отмену своих «контр-санкций» — в расчете на то, что точно так же, как в 1938 году в Европе нашлись политики, готовые «умиротворять» Гитлера за счет Чехословакии, сегодня там найдутся желающие «договориться с Путиным» за счет Украины. Тем более что та же «старая Европа» уже умудрилась «не заметить» ни агрессии против Грузии в 2008 году, ни той поддержки, которую получает от РФ агрессия Армении против Азербайджана.

Но теперь уже ФРГ приходится делать выводы из убийства Хангошвили. В Испании ведут расследование причастности РФ к сепаратистскому мятежу в Каталонии. А теперь и во Франции получили «российское спасибо» в виде базы ГРУ во французских Альпах. И это еще не полный список всей информации к размышлению, как в Москве реагируют на миролюбивые жесты и готовность идти на сближение.

И да, поразмыслить над этой информацией стоит не только странам «старой Европы».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az