Соединенные Штаты не должны навязывать союзникам по НАТО вооружения американского производства под предлогом атлантической солидарности. Об этом в преддверии саммита НАТО, который пройдет 3-4 декабря в Лондоне, высказала министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в интервью газете Le Journal du Dimanche.

«Нельзя допустить, чтобы статья пятая устава НАТО, о коллективной обороне, превращалась под давлением Вашингтона в «статью F-35″, которая бы обязывала страны НАТО покупать американские вооружения», — подчеркнула министр.

При этом она заметила, что Европа должна создать военные инструменты, которые «соответствовали бы ее экономической и политической мощи». «НАТО никогда не будет инструментом нашего суверенитета, его должны построить сами европейцы, — пояснила Парли.

По ее словам, суверенная Европа и НАТО должны взаимно укреплять друг друга.

Напомнив слова президента Франции Эмманюэля Макрона о «смерти мозга НАТО», она отметила, что французский лидер стремится побудить членов Североатлантического альянса к необходимой дискуссии. «Президент республики указал на вопросы, которые давно возникали в организации, — указала министр. — Эти слова продиктованы волей начать необходимую дискуссию, чтобы придать новую динамику основам альянса». «Это должно быть в центре наших дебатов в среду на саммите в Лондоне», — подчеркнула она.

Одновременно Парли указала, что нельзя обеспечивать безопасность Европы без диалога с Россией. «Без диалога не будет безопасности», — заключила она.

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