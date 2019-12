Человечество обязано прекратить вести войну против природы. Об этом накануне открытия 25-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата заявил Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш. Он отметил, что согласно научным данным человечество еще может исправить ситуацию.

«Нам не хватает политической воли, чтобы установить цену за выбросы углерода, прекратить субсидирование ископаемого топлива, прекратить строительство угольных электростанций начиная с 2020 года. Не хватает политической воли, чтобы переложить налоговое бремя с доходов на выбросы углерода, и облагать налогом загрязнение окружающей среды, а не людей», — подчеркнул он.

По оценкам экспертов ООН, если обязательства в рамках Парижского соглашения по климату не будут выполняться, то температура на планете повысится к концу нынешнего столетия на 3,4 — 3,9 градуса Цельсия.

«Будем откровенны, до сегодняшнего момента наши усилия по достижению этих целей были абсолютно недостаточными. Даже выполнение обязательства в рамках Парижского соглашения все равно приведет к повышению глобальной температуры на три градуса Цельсия, но многие страны не придерживаются этих обязательств», — подчеркнул он, передает телеканал «Euronews».

We stand at a critical juncture in our collective efforts to address the climate emergency.

Our war against nature must stop.

I have just arrived in Madrid to urge leaders at #COP25 to work together to boost #ClimateAction, and help drive the deep transition we urgently need. pic.twitter.com/FGp3Xkkrch

