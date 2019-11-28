В Азербайджане — настоящая политическая сенсация. На экстренном заседании Политсовета правящей партии «Ени Азербайджан» принято решение о роспуске Милли Меджлиса Азербайджана. Депутаты от правящей партии уже подписали соответствующее обращение к президенту Ильхаму Алиеву. И хотя формально решение еще не принято, эксперты и журналисты говорят о роспуске парламента как о свершившемся факте.

Излишне напоминать: речь идет о продолжении объявленных президентом страны кадровых реформ, которые теперь распространяются и на законодательную ветвь власти.

Еще по горячим следам отставки Новруза Мамедова с поста премьер-министра Азербайджана и назначения на эту должность Али Асадова Ильхам Алиев, напомним, заявил: «Необходимо привлекать к работе грамотные молодые кадры с современным мировоззрением и знанием современной экономики. Мы живем в XXI веке, как можно идти в будущее со старым мышлением, старыми знаниями? Сколько мы можем идти по этому, как говорится, инертному пути, опираясь на природные ресурсы?»

Впрочем, намеренно оставим в стороне высчитывание «среднего возраста депутата», что более всего будет напоминать «среднюю температуру по больнице». Более того, выступая уже на юбилейном мероприятии в Бакинском государственном университете, президент прямо предостерег: «После того, как я несколько раз высказал свои мысли по этому вопросу, некоторые стали вычислять возраст других людей, мол, этому 70 лет, он должен уйти. Такого категорически не может быть. Затем я сказал, что не допущу проведения кампании». Однако коренной процесс «смены поколений» и «кадрового переформатирования» властных структур налицо. И если еще вчера он шел в структурах исполнительной вертикали, то сегодня охватил и законодательную ветвь.

Объявив о роспуске парламента, правящая партия «Йени Азербайджан» анонсирует не просто новые выборы. В Азербайджане дан старт законодательной реформе — страну ожидает обновление и серьезное переформатирование депутатского корпуса. Опыт кадровых перестановок в системе исполнительной власти уже помогает предположить, на кого будет сделана ставка и в Милли Меджлисе. Более того, на своей пресс-конференции заместитель премьер-министра, заместитель председателя – исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов прямо заявил, что в центре внимания стоит вопрос формирования на очередных парламентских выборах депутатского корпуса из патриотической молодежи. «За проводимыми реформами стоит множество важных причин. В Азербайджане формируется достойное и очень образованное поколение с современным мировоззрением. Считаю, что это внесет большой вклад в дальнейшее развитие Азербайджана», — цитируют его информагентства.

Но что за кадром?

В первые часы, когда только стало известно о грядущем роспуске парламента и принятом на Политсовете «Ени Азербайджан» решении, информгентства цитировали мнение со ссылкой на руководство правящей партии: согласно ему, «существующий парламент не адекватно относится к проводимой главой государства политике и отстает от проводимых в стране реформ». Затем формулировки смягчились. Но все же если в ПЕА и команде президента решили не ждать очередных выборов, а провести досрочные, это говорит о многом. В особенности на фоне «кадровых реформ» в структурах исполнительной власти.

Возможно, по законам жанра, здесь должен следовать рассказ, точнее, пересказ самых громких скандалов с членами Милли Меджлиса. Где, к примеру, оказался Рафаэль Джабраилов, который мало того что был фигурантом целой серии «коммерческих» скандалов — в Интернете появилось видео, где народный избранник закладывает свой депутатский мандат (не дожидаясь решения коллег, Джабраилов подал в отставку). Можно вспомнить высказывания парламентариев, которые с большим трудом можно подвести под «право депутата на личное мнение» и которые вызывали сильнейший резонанс в соцсетях, крупные финансовые скандалы или еще что-нибудь.

Но вряд ли вопрос в «частоте скандалов». Во-первых, среди депутатов парламента немало достойных людей, интеллектуалов, профессионалов и патриотов Азербайджана. Во-вторых, проблема «скандалов», простите за цинизм, решается «персонально-точечным» путем, от извинений и разъяснений в стиле «меня не так поняли» до отставок «на гребне» этого самого скандала. Но на сей раз события развиваются по совсем другому сценарию. И речь явно идет не о «косметических изменениях» и «персональных делах». Судя по многим признакам, после новых выборов должен измениться сам стиль работы парламента. А значит, теперь к депутатам предъявляются новые, куда более высокие требования. Теперь и в парламенте должны работать не просто убежденные и верные сторонники «Ени Азербайджан». Нужны те, кто сможет обеспечить действительно квалифицированную и отвечающую современным требованиям и законотворческую деятельность, и парламентскую дипломатию, и многое другое.

Здесь, наверное, можно поставить точку. И отметить в заключение, что на фоне старта проекта «Южный газовый коридор», который обещает Азербайджану впечатляющий приток «газодолларов», в стране дан старт серьезным социальным и экономическим преобразованиям, для обеспечения которых и понадобилась нынешняя «кадровая революция». Предположить, охватит ли реформа еще и третью, «судебную» ветвь. Но при этом остается еще одна сторона вопроса. Парламентские выборы — это еще и шанс на «переформатирование» политического поля, вернее, его оппозиционного фланга.

Поясним. Нормальный демократический процесс подразумевает существование в обществе и оппозиции. При этом появление в новом парламенте кого-нибудь из нынешних лидеров радикальной оппозиции, мягко говоря, маловероятно. Во-первых, по понятным причинам избирателей отталкивает их радикализм и безответственность. Во-вторых, эти персоны безнадежно застряли в девяностых. А тогда они проявили себя далеко не лучшим образом— и это еще мягко сказано. В результате у радикальной оппозиции нет ни убедительной программы, ни общественной поддержки, ни шансов собрать голоса на парламентских выборах. Другое дело, что объявленные в Азербайджане досрочные парламентские выборы, кроме всего прочего, дают шанс проявить себя лидерам новой и, пардон, адекватной оппозиции — дееспособной, конструктивной, делающей ставку на диалог и на поддержку азербайджанских избирателей, а не на профессиональных зарубежных критиков Азербайджана. Условия для политического «дебюта» есть. А вот насколько успешным он окажется, будет понятно уже очень скоро.

Minval.az