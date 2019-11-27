В Баку и Ереване продолжают подводить итоги «пресс-тура через линию фронта», то есть недавней поездки армянских журналистов в Азербайджан и азербайджанских — в Армению и оккупированный азербайджанский Карабах. И чем дальше, тем более заметной становится «скандальная составляющая» этого взаимного визита — со стороны его армянских участников.

Намеренно оставим в стороне попытки Артема Ерканяна произвести на ереванскую аудиторию неизгладимое впечатление россказнями про то, как продавец одного из магазинов в Баку рассказал ему, будто бы он этнический армянин, но сейчас выдает себя за еврея, и даже не станем пытаться «соотнести» эти его откровения с уверениями еще одного участника этого «обмена» — Давида Алавердяна, который безапелляционно утверждал: «Все люди, с которыми мы встречались и общались в течение этих четырех дней, оставили у нас впечатление, что их выбрали заранее и подготовили».

Напомним: как отметил в своем заявлении для прессы председатель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев, взаимные визиты совершила группа журналистов из Азербайджана и Армении, в том числе из армянской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, и подчеркнул, что «во встречах с армянскими журналистами приняла участие и азербайджанская община Нагорного Карабаха». Более того, как подчеркнул Гянджалиев, «мы всегда поддерживали и поощряли диалог, мирное сосуществование азербайджанской и армянской общин нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики. Именно с этой позиции мы оцениваем такие визиты и встречи».

Появилось это заявление, напомним, в то время, когда в Армении всеми силами уверяли, будто бы в организации этого визита «на равных» с Азербайджаном и Арменией принимал участие и созданный Ереваном в Ханкенди оккупационный режим. А теперь в своем заявлении Гянджалиев расставил акценты, что оказалось для Еревана полной и неприятной неожиданностью. В самом деле, сам факт участия — это одно, а вот статус при этом участии — уже другое. Согласно регламенту ОБСЕ, в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте существуют две стороны конфликта — Азербайджан и Армения, и две заинтересованные стороны — азербайджанская и армянская общины Карабаха. А это значит, что, во-первых, формат «две страны плюс ДВЕ (выделено нами —Minval.az) общины» вполне допустим. Тем более когда речь идет не об официальных переговорах, а о журналистах, которые официальными лицами не являются. Во-вторых, никакого «более высокого» уровня участия армянской общины Карабаха по сравнению с азербайджанской в этом проекте не было.

И вот тут с другой стороны линии фронта наступило явное замешательство. А один из участников обмена, все тот же Артем Ерканян, так вообще умудрился заявить дословно следующее: «Лейла Абдуллаева, пресс-секретарь МИД Азербайджана, распространила заявление о том, что мы, трое журналистов, якобы в Баку встретились, цитирую: «с азербайджанской общиной Нагорно-Карабахского региона Азербайджана». Конечно, это ложь, такого не было. Реальность заключается в следующем: мы в ряду других встреч встретились с представителями азербайджанских общественных организаций, и там одним из присутствующих был представитель общественной организации, называемой «Азербайджанская община Нагорного Карабаха»». Даже если все обстояло именно так, как это рассказывает господин Ерканян, то вынуждены разочаровать нашего коллегу: встреча с азербайджанской общиной у них состоялась, а формат инициативы был именно таким, как его обрисовали с азербайджанской стороны.

Здесь можно было бы поставить точку. И посоветовать нашим коллегам в Ереване по возможности избегать хотя бы столь неубедительного вранья, чтобы не быть прилюдно пойманными за язык. Только вот малоприятные итоги «пресс-тура через линию фронта» этим не ограничиваются. Армянские его участники прямо-таки наперебой высказывают «обидки» в адрес Азербайджана, где…не намерены «стремиться к миру» ценой отказа от собственных территорий. Так, Эдгар Эльбекян, который в армянских СМИ представляется как «комментатор Общественного телевидения «Арцаха»», дал интервью ереванской газете «Айкакан жаманак», той самой, которую когда-то редактировал Никол Пашинян. И без обиняков заявил: «Теперь, если кто-то, армянин или азербайджанец, в результате этого подготовился к миру, это его проблема». И вообще, к его разочарованию, «Азербайджан готовится к войне, и живущие там люди, которые не хотят явным образом войны, не желают мира ценою того, чтобы Карабах продолжал оставаться вне состава Азербайджана».

А это серьезнее, чем может показаться на первый взгляд.

Прежде всего, ставить телегу впереди лошади — это вообще не самая умная тактика. Настоящий мир в регионе должен начаться с восстановления территориальной целостности Азербайджана, с возвращения беженцев и уж во всяком случае с вывода оккупационных войск Армении с азербайджанских земель (военным или мирным путем — тут уже зависит от ситуации), а уже потом имеет смысл «наводить мосты», «топить лед» и «учиться не видеть друг в друге врага». Так что вряд ли стоит всерьез рассчитывать, что «народная дипломатия» вот прямо сразу поможет «растопить лед», «создать климат доверия» и т.д., пока не прекращена оккупация азербайджанских земель. Но куда важнее другое. Но вот в Армении — свое «понимание». Здесь, похоже, все еще не теряют надежды навязать Азербайджану этакую не очень завуалированную капитуляцию, то есть «мир» при сохранении оккупации и результатов «этнических чисток» и в Армении, и на оккупированных ею территориях Азербайджана. И любой шаг к миру со стороны Азербайджана воспринимают — или пытаются трактовать! — именно как первый шаг к этой самой «капитуляции под соусом разговоров о мире». И теперь армянские участники «обмена», в один голос высказывая «обидки» на Азербайджан, где не намерены мириться с армянской оккупацией своих территорий, действительно удивляются: как это так? Почему события идут не по сценарию? Разве к этому миру нам обещали готовиться?

А между тем нынешняя поездка журналистов действительно представляла собой «зондаж». Хорошо, если армянским журналистам позволят рассказать, что они увидели в Азербайджане —а это и центры ДОСТ и АСАН, и железные дороги, и синагога, и многое другое. Куда хуже, если, как это сейчас происходит, в СМИ будут тиражироваться старые штампы армянской пропаганды. Что уже будет означать только одно: сделать шаг к подготовке своей страны к настоящему, реальному миру в Ереване упустили. А значит, делают шаг к войне. Так что остается только посоветовать ереванским «опинион-мейкерам» не уходить в отрыв от реальности и не пытаться «пудрить мозги» своей аудитории. Даже если там к этой «пудре» весьма восприимчивы.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az