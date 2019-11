Блогер Тори Парено показала забавный трюк, заставивший пользователей Сети поверить в магию. Ролик с оптической иллюзией появился на официальной странице блогерши в Twitter.

На ролике девушка складывает одну ладонь за другую и проводит различные манипуляции. В какой-то момент кажется, что руки девушки проходят друг сквозь друга.

За несколько дней ролик собрал больше 531 тысячи лайков, а некоторые пользователи даже повторили его. Многие отметили, что несмотря на простоту фокуса, он выглядит очень эффектно и заставил их поверить в магию.

Один из пользователей повторил трюк в перчатках со светящимися кончиками пальцев.

here’s something trippy for your night lol pic.twitter.com/lkcX25mgri

— LG Tori Pareno (@ToriPareno) November 21, 2019