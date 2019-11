Белый дом переведен в нормальный режим работы после временного перекрытия из-за сообщений о нарушении воздушного пространства в американской столице, передает телеканал NBC News.

Ранее ТВ со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что в Вашингтоне нарушено воздушное пространство. Северному командованию ВС США было поручено предпринять меры.

White House totally on lockdown. All press being sheltered in place inside briefing room. Similar reported response at the a U.S. Capitol + congressional office buildings pic.twitter.com/9GlXpH1qLq

The White House is currently under lockdown — reporters have been evacuated from the North Lawn and are not able to leave the briefing room. pic.twitter.com/JZk9Zg7teg

— Betsy Klein (@betsy_klein) November 26, 2019