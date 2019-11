Вашингтон поддержал поездки по обмену журналистов из Армении и Азербайджана, организованные при помощи личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

Об этом информирует твиттер Миссии США в ОБСЕ.

«Данные меры готовят жителей стран к миру и способствуют уменьшению напряженности», — говорится в сообщении.

The U.S. welcomes the recently concluded exchange of journalists from #Armenia and #Azerbaijan, facilitated by the Personal Representative of @Slovakia_OSCE. Measures such as this exchange prepare the populations for peace and reduce tensions. pic.twitter.com/IkpxE570Yk

— U.S. Mission to OSCE (@usosce) 22 ноября 2019 г.