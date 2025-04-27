Улицы Мадрида погрязли в мусоре. Все дело в том, что шесть дней назад коммунальщики объявили забастовку и прекратили вывоз отходов, что уже вызвало серьёзные неудобства в центре города и на популярных у туристов маршрутах. Согласно информации El Mundo, полные баки и стойкий неприятный запах вынуждают прохожих сокращать прогулки и менять планы экскурсий.

25 апреля городской совет Мадрида выступил с жёсткой реакцией: субподрядчикам, отвечавшим за вывоз мусора, был выписан штраф в размере 1,6 млн евро за невыполнение минимальных обязательств. В документе муниципалитет призвал профсоюзы работников коммунального сектора незамедлительно сесть за стол переговоров, чтобы как можно скорее восстановить вывоз отходов и нормальную санитарную обстановку в городе.

«Мы требуем от компаний и профсоюзов немедленно прийти к соглашению. Если минимальные услуги не будут оказаны, в понедельник мэрия начнёт уборку мусора своими силами», — отметил мэр Хосе Луис Мартинес-Альмейда в соцсетях.