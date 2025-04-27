Как соседи, мы можем оказывать друг другу большую поддержку.

С данным заявлением выступил президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу AzTV, коснувшись отношений между Тегераном и Баку.

По его словам, между странами существуют возможности для сотрудничества: «Что должны делать два соседних и братских народа? Мы можем объединиться и наладить сотрудничество для установления крепких связей между нашими странами. Мы можем развивать связи между университетами, обсуждать торговые отношения».

«Мы по обе стороны родственники. Взаимные визиты способствуют укреплению связей. Поэтому мы должны открыть пути для облегчения взаимных поездок. Мы можем помогать друг другу и создать для народов обеих стран спокойную и благополучную жизнь», — отметил он.

По словам президента, между странами нет чувства отчуждения. «Надеюсь, что это найдет отражение в моей встрече с президентом Азербайджана господином Ильхамом Алиевым», — сказал он.

«Я очень рад, что отправляюсь в Азербайджан. Потому что мы не считаем Азербайджан чужой страной и не ощущаем себя там чужими. В прошлом у нас была общая история, однако сегодня нас разделяет граница. Как народы двух стран, мы всегда разделяли друг с другом и горе, и радость.

В прошлом мы были очень близкими братьями. И впредь будет так же,» — отметил Пезешкиан.

Президент Ирана отметил, что сотрудничество в ряде областей может способствовать укреплению связей между Баку и Тегераном.

Он указал на то, что сферы сотрудничества между Ираном и Азербайджаном весьма широки: «Что должны делать два соседних и братских народа в отношениях друг с другом? Все наши имеющиеся потенциалы и возможности могут быть использованы в сфере экономики, промышленности, науки и других направлениях для развития взаимных связей».

«Мы не предусматриваем никаких ограничений в областях сотрудничества между двумя странами. Разумеется, развитие отношений между парламентами может стать одним из шагов. Также можно рассмотреть укрепление связей между университетами и преподавателями вузов».

«Кроме того, мы можем сотрудничать в области здравоохранения, медицины, фармацевтики и медицинского обеспечения. Можно предпринять совместные шаги в промышленности, торговле и в рамках совместных проектов. Взаимодействие в сфере культуры и спорта также способно внести вклад в развитие наших отношений», — заявил Пезешкиан.

Президент Ирана коснулся и ситуации на Южном Кавказе. «Мы всегда защищали права Азербайджана и защищаем Армению в рамках ее прав», — отметил он.

«Мы стараемся, чтобы обе стороны жили в мире на основе принципов добрососедства и оказывали друг другу поддержку», — добавил президент.

Отметим, что в ходе интервью Масуд Пезешкиан указал переводчику AzTV на недочёты. «Ты многое не перевёл», — заявил президент.

