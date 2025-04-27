Администрация американского лидера Дональда Трампа обсуждает потенциальное возобновление диалога с Северной Кореей. Об этом информирует портал Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что чиновники проводят консультации с внешними экспертами и рассматривают варианты восстановления связей с лидером КНДР Ким Чен Ыном. «За последние четыре года многое изменилось. Мы оцениваем, диагностируем и обсуждаем возможные пути, включая взаимодействие», — цитирует портал слова американского высокопоставленного чиновника.