Индия провела испытания противокорабельных ракет на фоне усиления напряженности в отношениях с Пакистаном. Информацию привел представитель индийского Военно-морского флота.

«Корабли ВМС Индии провели успешные многократные противокорабельные стрельбы, чтобы повторно подтвердить и продемонстрировать готовность платформ, систем и экипажа к нанесению высокоточных наступательных ударов на большой дальности», — отмечается в сообщении в соцсети Х.

Пуски были проведены на фоне эскалации, возникшей между республикой и соседним Пакистаном в последние дни. Поводом для обострения стал теракт, произошедший в городе Пахалгаме (находится в горном районе Анантнаг союзной территории Джамму и Кашмир) 22 апреля. Данную территорию контролирует Индия, однако на нее долгое время претендовал и Пакистан.

