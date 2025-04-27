Израильский военный журналист Сергей Ауслендер в своем тг-канале прокомментировал масштабный взрыв в иранском порту в Бендер-Аббасе.

«В Иране есть четыре объекта (абсолютно не имеющих отношения к ядерной программе), разбомбив которые можно уничтожить иранскую экономику.

Один из них — порт в Бендер-Аббасе. Единственный в Иране глубоководный порт, единственный выход в мировой океан, через который проходят огромная часть экспорта и почти весь импорт», — отметил он.

«Если порт сгорит, то у Ирана начнутся большие проблемы. Порт, конкретно этот терминал, пропускал через себя 80 процентов всех контейнеров, поступающих в Иран», — заявил журналист.