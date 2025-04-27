В январе-марте текущего года из Азербайджана в Хорватию было экспортировано 428,4 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму $238,7 млн.

Информация приводится в сообщении ГТК Азербайджана.

Отмечается, что данный показатель по сравнению с аналогичным периодом 2024 года в стоимостном выражении увеличился на 188,2 миллиона долларов США или в 4,7 раза, а в физическом выражении — на 349,1 тысячи тонн или в 5,4 раза.

За это время Хорватия заняла 4-е место среди стран-экспортеров нефти Азербайджана.