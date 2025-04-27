Во Франции никогда не будет места расизму и ненависти. Об этом заявил лидер страны Эмманюэль Макрон в воскресенье после жестокого убийства мусульманина в мечети на юге страны, сообщает AFP.

«Расизму и ненависти, основанным на религии, не может быть места во Франции. Свобода вероисповедания не может быть нарушена», — отметил президент в своем первом комментарии в связи с убийством, которое произошло в пятницу. Макрон при этом выразил свою поддержку «нашим согражданам-мусульманам».

Нападавший, который находится в бегах, нанес верующему десятки ударов ножом, а затем заснял на камеру мобильного телефона, когда он выкрикивал оскорбления в адрес ислама в деревне Ла-Гранд-Комб в регионе Гард.

Предполагаемый преступник отправил снятое им видео, на котором видно, как жертва корчится в агонии, другому человеку, который затем опубликовал его в социальной сети, а затем удалил.

Источник, близкий к делу, сообщил, что подозреваемый в совершении преступления, хотя и не был задержан, был опознан как гражданин Франции боснийского происхождения, который не является мусульманином.

Жертва, молодой малиец в возрасте 20 лет, и нападавший в момент инцидента находились в мечети одни. Сначала помолившись вместе с мужчиной, нападавший нанес жертве до 50 ударов ножом, после чего скрылся с места происшествия.

Тело жертвы было обнаружено лишь поздним утром, когда другие верующие пришли в мечеть на пятничную молитву.