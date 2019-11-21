Бывший премьер-министр Молдовы Майя Санду критически оценила нынешнюю ситуацию в республике и заявила, что еще придет к власти, чтобы «вернуть страну на европейский путь».

Ее слова прозвучали накануне на съезде Европейской народной партии (ЕРР) в Загребе, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Партии действия и солидарности, председателем которой является Санду.

«Реформистское и проевропейское правительство было свергнуто неделю назад в результате борьбы за независимого прокурора, а демократия и справедливое управление сделали шаг назад после короткого периода подлинных реформ», — заявила она.

Экс-премьер объяснила это «сопротивлением реформам коррумпированных политиков во главе с президентом Игорем Додоном, который работает над захватом Высшей судебной палаты».

По словам Санду, за минувшие пять месяцев возглавляемое ею правительство «сумело принести свободу в Молдову после нескольких лет пребывания под репрессивным режимом».

«Социалисты и Додон свергли нас. Но у нас в стране уже был авторитарный лидер (олигарх Владимир Плахотнюк), которого мы свергли, и сделаем это снова. Отступление является временным. В следующем году у нас будут президентские выборы, на которых мы попытаемся вернуть Молдову, как сделали это в прошлом», — заявила лидер Партии действия и солидарности, входящей в семью ЕРР.

Санду считает «необходимым, чтобы Молдова не отступала от пути в ЕС».

«Моя партия, а также другие проевропейские партии в Молдове, ставят демократию, реформу правосудия и европейскую интеграцию в центр наших политических действий, и мы будем и впредь поддерживать народ РМ в борьбе за лучшую жизнь. При поддержке ЕНП мы вернем Молдову на путь европейских реформ и интеграции», — подчеркнула она.

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