Государства-члены СНГ определят направления и формы совместной работы по техническому обслуживанию и ремонту вооружения и венной техники, заявил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

«Наличие значительного количества однотипного вооружения и военной техники, которыми оснащены армии государств-участников СНГ, и потребности в их ремонте предопределяют широкие возможности для налаживания взаимовыгодных связей между министерствами обороны и профильными предприятиями государств Содружества. В соответствии с решением комитета в ближайшем будущем будут определены и детально проработаны направления и формы взаимодействия по техническому обслуживанию и ремонту вооружения и венной техники», — сказал Булгаков на заседании военно-технического комитета при Совете министров обороны СНГ в четверг в Москве.

Он отметил, что встреча проходит на фоне быстро меняющейся военно-политической обстановки. По словам замминистра, ее нестабильность характеризуется возникновением в различных уголках планеты очагов напряженности и поддержкой теневыми спонсорами международных террористических организаций.

Булгаков заметил, что все эти факторы являются непосредственной угрозой государственному суверенитету и безопасности государств СНГ.

«Главами наших государств определено, что стратегической линией военного сотрудничества является укрепление национальных вооруженных сил. И на этой основе — совместное обеспечение безопасности. Такая совместная работа ведется уже не один год и сегодня в интересах выполнения этих задач не только системно проводятся мероприятия по полевой выучке и военно-профессиональной подготовке, но и апробируются новые формы сотрудничества», — подчеркнул он.

Также в ходе заседания представители технических служб, служб вооружения и снабжения СНГ подвели итоги учений сил и средств МТО, предваряющих стратегические командно-штабные учения «Центр-2019».

Minval.az