Россия готова будет передать Франции обнаруженные под Смоленском останки соратника Наполеона генерала Гюдена, если французская сторона этого захочет.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Останки, принадлежность которых вызывала вопросы экспертов, были обнаружены этим летом в ходе раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду в Смоленске. ДНК-экспертиза подтвердила, что они действительно принадлежат одному из ближайших соратников Наполеона — генералу Сезару Шарлю-Этьену Гюдену.

«Действительно, об этой истории хорошо известно. Действительно, наши и французские археологи здорово поработали, и документы изучили, и провели совместные раскопки. Собственно, все тесты ДНК, насколько я понимаю, подтвердили, что это действительно генерал Гюден. Президенту Путину уже известно об этой истории. И, конечно, в случае, если французская сторона обозначит свои намерения на это счет, свою заинтересованность на этот счет, то, конечно, мы будем готовы оказать всяческое содействие», – сказал Песков журналистам.

Сезар Шарль-Этьен Гюден (1768-1812) во время кампании 1812 года стоял во главе 3-й дивизии 1-го корпуса французской армии. Он принимал активное участие в Смоленском сражении. Был смертельно ранен в сражении у Валутиной горы 19 августа 1812 года — пушечное ядро оторвало ему обе ноги. По свидетельствам очевидцев, Гюден был почти сразу перевезен в Смоленск, где Наполеон лично ухаживал за ним. Но помочь Гюдену было невозможно, и он скончался.

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