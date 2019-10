Демонстрация противников Brexit прошла в Лондоне, Великобритания. Люди требуют вынести вопрос о выходе страны из ЕС на повторный референдум, передает ВВС в субботу, 19 октября.

Тысячи противников Brexit со всех уголков страны собрались на марш Народное голосование, который начался на Парк-лейн и закончился на Парламентской площади.

Cheering from 1 million people on the streets of London as the Letwin amendment passes. It’s time for a #PeoplesVote! ✊ #peoplesmarch #VoteTheDealDown pic.twitter.com/m1SRJzQ1j3

— Miriam Mirwitch (@mrwtch) 19 октября 2019 г.