Президент Турции Тайип Эрдоган поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа в Twitter, заявив, что совместные усилия Турции и США будут способствовать установлению мира и стабильности в регионе Ближнего Востока.

«Господин президент, ещё больше жизней будет спасено, когда мы победим терроризм, который является заклятым врагом человечества.

Я уверен, что эти совместные усилия будут содействовать установлению мира и стабильности в нашем регионе», — написал турецкий лидер в Twitter в комментарии к твиту Трампа.

Mr. President, many more lives will be saved when we defeat terrorism, which is humanity’s arch enemy. I am confident that this joint effort will promote peace and stability in our region.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 17 октября 2019 г.