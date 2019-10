Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам визита вице-президента Майка Пенса и госсекретаря Майка Помпео в Анкару из Турции пришли «великолепные новости», а «миллионы жизней будут спасены».

«Великолепные новости из Турции… Спасибо Эрдогану. Миллионы жизней будут спасены», — написал Трамп в Twitter.

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 октября 2019 г.