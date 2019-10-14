«Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики» направила главе Палаты представителей Нэнси Пелоси и членам Конгресса письмо протеста из-за незаконного визита представителей Конгресса США на оккупированные вооруженными силами Армении территории Азербайджана.

Как говорится в заявлении «Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики», в письме от имени вынужденных переселенцев, изгнанных в результате оккупации Армении из Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, выражается серьезная обеспокоенность и протест в связи с визитом на оккупированные территории Азербайджана представителей Конгресса США — Фрэнка Паллоне, Джуди Чу и Джеки Спиера.

Отмечается, что незаконный визит в сопровождении журналистов негативно влияет не только на демократию, фундаментальные принципы прав человека, совместное проживание в условиях мира и международное право, но и на ситуацию в конфликтной зоне и снижает надежды на разрешение конфликта: «К сожалению, визит также полностью противоречит желанию члена Конгресса Чу быть миротворцем. Если у него и было такое желание, то он этим незаконным визитом упустил эту возможность. Этот визит служит поддержке незаконной оккупации Арменией азербайджанских территорий посредством жестоких действий против местного азербайджанского населения региона путем резни и этнических чисток, которые в свое время были подтверждены международными наблюдателями.

При поддержке США Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, осудив зверства, совершенные армянскими вооруженными формированиями против гражданского населения в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана и на прилегающих территориях, потребовал безоговорочного вывода оккупационных сил с наших территорий».

В письме говорится, что более чем 80-тысячная азербайджанская община, изгнанная из Нагорно-карабахского региона, и более 700 тысяч вынужденных переселенцев из прилегающих территорий продолжают страдать на фоне переговоров, в которых за последние 25 лет не было достигнуто никакого прогресса: «Мало того, что Армения лишает нас основополагающих прав на возвращение в свои дома, на посещение могил членов нашей семьи, она ведет политику, направленную на уничтожение нашего культурного наследия в Карабахе, продолжает присваивать наше личное имущество. Чтобы противостоять этой политике и сохранить перспективу мирного разрешения конфликта, международная общественность взяла на себя обязательство не признавать эту ситуацию и не оказывать никакой помощи. Именно этот подход, опирающийся на США и правила, поддерживаемые их институтами, соответствует духу международного права. Но, к сожалению, последние визиты конгрессменов полностью противоречат этим обязательствам и международному праву».

В письме протеста подчеркивается, что все это порождает вопрос в связи с намерением, которое преследуют вышеуказанные неразрешенные визиты представителей США: «Цель заключалась в содействии восстановлению мира и стабильности? Если это так, то она потерпела крах. Попытки «узаконить» результаты дискриминационного подхода к оккупации и пострадавшим людям не могут обещать мира и благополучия региону и пострадавшему населению. Никто не может построить свое счастье на нарушении и попирании прав других. Из этого следует вывод, что мы не должны допускать таких действий и не должны поддерживать тех, кто их совершает».

Отмечается, что ясно и то, что такие визиты не помогают ни армянскому народу, ни армянской общине нагорно-карабахского региона Азербайджана. Продолжение незаконной оккупации приводит к истощению ресурсов, необходимых для развития Армении и в то же время к превращению армянской общины нагорно-карабахского региона в заложника незаконного военного режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана: «Даже с учетом политических разногласий внутри самой Армении можно сказать, что визиты на оккупированные территории Азербайджана помогают ошибочным силам в Армении и уменьшают надежду на достижение Арменией реальных демократических изменений. Поэтому такие визиты дезинформируют общественность и приводят к популяризации людей и политических сил, проводящих политику дискриминации, грубо нарушающих все нормы гуманитарного права и права человека, выдвигающих позорные версии о превосходстве одной этнической группы над другой. Это не предвещает ничего хорошего ни для Армении, ни в целом для региона. Мы знаем, что визит не отражает официальную позицию США по конфликту и, как это признал конгрессмен Франк Паллоне, был совершен вопреки открытому предупреждению Госдепартамента в связи с поездками на оккупированные территории Азербайджана».

Авторы письма с сожалением отмечают, что незаконные визиты в Нагорный Карабах дают основание говорить, что они рассчитаны на удовлетворение интересов некоторых членов армянской общины США: «Все мы знаем, что осуществление визитов на оккупированные территории Азербайджана не является частью официальных обязанностей членов Конгресса США. Такие визиты вызывают серьезные основания полагать, что здесь имеет место личный интерес членов Конгресса. Подозрение усиливают факты сильной поддержки проармянских лоббистов и привлечение к незаконному посещению наших оккупированных земель.

Еще раз отмечаем, что незаконные визиты на оккупированные территории Азербайджана, предвзятый подход к азербайджанскому обществу являются ошибочным мессиджем с моральной, правовой и политической точек зрения. Члены Конгресса могут сделать лучшее, как например, предпринять шаги по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта с целью обеспечения прав человека в отношении всех переселенцев, установления мира и стабильности.

Это было бы примером положительной позиции официальных лиц США и торжеством прав человека над продолжающейся дискриминацией»

В письме отмечается, что азербайджанская община вынужденных переселенцев продолжает усилия по восстановлению мира, совместного проживания и развития обеих общин Нагорного Карабаха: «Мы благодарим всех международных лидеров, которые поддерживают работу, которая проводится по урегулированию конфликта, и призываем всех, кто пытается подставить ее под сомнение, поменять вектор своей деятельности».

Minval.az