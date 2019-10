Американские ученые провели эксперимент, который выявил пагубное воздействие табачного дыма от электронных сигарет на лабораторных мышей, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты работы, опубликованные в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Так, за год исследований 23% мышей заболели раком легких. Процесс деления клеток 58% мышей нарушился, стал характерным для онкологических заболеваний.

Отмечается, что для формирования рака людям нужно курить более 20 лет. Ученые для своего эксперимента выбрали соразмерный промежуток времени, пересчитав его с учетом продолжительности жизни мыши.

Животных разделили на 3 группы: одна находилась в атмосфере никотиновых паров, другая — в воздухе от безникотиновых вейпов, третья группа дышала обычным воздухом. Результаты показали, что канцерогенные вещества плохо сказались на организме мышей.

Ведущий автор исследования, профессор Школы медицины Нью-Йоркского университета Мун-Сон Тан отметил, что результаты исследования на мышах нельзя переносить на людей. Также он добавил, что требуются дополнительные всесторонние исследования.

