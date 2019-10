Американский сенатор Линдси Грэм заявил что США введут санкции против Турции, если Анкара «вторгнется в Сирию». Кроме того, Вашингтон поставит вопрос о приостановке членства Турции в НАТО в случае нападения на курдские силы.

«Мы введём санкции против Турции, если они вторгнутся в Сирию и выступим за приостановку её членства в НАТО в случае нападения на курдские силы, которые помогли Соединённым Штатам уничтожить халифат Исламского государства», — написал он в Twitter.

Just spoke to Sen @ChrisVanHollen about situation in Syria.

We will introduce bipartisan sanctions against Turkey if they invade Syria and will call for their suspension from NATO if they attack Kurdish forces who assisted the U.S. in the destruction of the ISIS Caliphate.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 7 октября 2019 г.