Президент США Дональд Трамп пообещал уничтожить экономику Турции, если страна не будет присматривать за захваченными бойцами террористической организации «Исламское государство». Об этом он написал в твиттере.

Трамп назвал себя непревзойденным мудрецом и отметил, что уже уничтожал экономику Турции и сделает это снова, если Анкара «перейдет границы» дозволенного.

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over…

