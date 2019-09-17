Большого хаоса, родившегося на почве плана США о переформатировании Ближнего Востока, оказалось недостаточно для дестабилизации мирового порядка, и теперь Запад пошел на более утонченную провокацию с нанесением дроновых ударов по саудовской нефтяной инфраструктуре. О чем это свидетельствует? Только об одном – цели Запада на главном траверсе с помощью ИГИЛ не осуществились, потому запущен план «Б».

Лет так 6-7 назад западные политики первого ряда, к слову, Тони Блэр, вдруг заговорили о своих непростительных ошибках, допущенных в одном из самых взрывоопасных регионов мира. Весь Ближний Восток с его причудливым соцветием этно-религиозных и территориальных проблем – это одна большая ошибка дипломатии Сайкса-Пико, то есть, все того же коллективного Запада, который вот уже три столетия неустанно экспериментирует в мусульманском мире на предмет выуживания увесистых дивидендов. Контроль над огромным богатым регионом он сохраняет как раз за счет серийных провокаций, стравливая этносы и религиозные группы.

Война на Востоке для трезвомыслящего Запада – это не просто забава, а смысл жизни, заточенный на извлечение нескончаемых – да, да, нескончаемых – благ. Нерасторопный Восток до сих пор не осознает, насколько он глуп и доверчив перед лицом изощренных игрищ американских и европейских политиков. Последние обводят беспросветных профанов вокруг пальца, как слепых котят, лишь бы не очнулись.

В принципе, это история с началом, но без конца, и представляет собой некий аналог веревки, которая все еще вьется. Не стоит торопиться с поиском конца. Тем более на сегодня все наблюдают ее сердцевинную часть. Так в чем же ее суть и почему западные политики, в основном отставные, вдруг начали признавать свои ошибки в восточной политике и на кого это было рассчитано?

Излияния адресовались в основном западному обывателю, который в результате грубых промахов дипломатии заполучил большой мигрантский «сюрприз», а вместе с ним новые социальные, нравственные и физические потрясения и неудобства вместе с плотным набором жутких рисков.

Было бы вопиюще, если истеблишмент стал бы скрывать истинные причинно-следственные обстоятельства таких грубых промахов, как раздробление реально существующих государств.

Ясный свет на подноготную ближневосточной трагедии пролили обнародованные откровения американского генерала Уэсли Кларка, последовавшие значительно позже после трагедии 11 сентября. Речь о признании пятилетней давности. Кларк, кадровый военный и боевой генерал, неожиданно поведал сообществу о чудовищном плане (!) Пентагона по свержению власти в семи государствах Ближнего Востока. Причем, информацию он взял не откуда-нибудь, а из недр оборонного ведомства США, куда, кстати, был вхож.

Так вот, в ряду обреченных значились Ирак, Сирия, Ливан, Ливия, Сомали, Судан и Иран, и на операцию низвержения вполне себе состоявшихся государств Пентагон отвел 5 лет.

Как признался генерал, эту информацию он взял у своего коллеги спустя всего лишь полтора месяца после атак саудовских террористов на башни-близнецы Нью-Йорка.

Получается, что разъяренный дерзким и чудовищным вызовом Бен-Ладена Вашингтон не стал наказывать Саудовскую Аравию, которая взрастила целое поколение матерых мракобесов и террористов. Причина? Они исправно платили и поныне продолжают оплачивать расходы игиловцев и прочих уродов, и чтобы перманентно пользоваться их кошельком для капиталоемких раскольнических планов на всем ближневосточном пространстве, послушных спонсоров трогать нельзя.

Иран поломал игру янки и их сателлитам. Ему удалось выстроить уже не дугу, а шиитский бастион, и понадобилась системная травля Тегерана с помощью тотальных медиа фейков, танкерных войн и дроновых атак.

Тегерану удалось навязать противнику свою игру и вынести ее на чужие поля, и когда Вашингтон осознал, что в разыгравшейся партии самым слабым звеном является не кто-нибудь, а именно Саудовская Аравия, и встала необходимость сделать из него жертву шиитских козней. В арабском королевстве буквально все трещит по швам, и есть большая угроза раскола страны изнутри. Чтобы не допустить того, и понадобился экстраординарный план.

Но США круто ошибаются, потому что Саудовская Аравия все равно обречена. Это по-настоящему искусственное образование. Ее ничего не спасет, и ее существование нужно лишь западному истеблишменту, который более 70 лет исправно кормится из нефтяной базы Востока.

Эр-Рияд давно на ручном внешнем управлении, и в силу своей никчемности не способен ни на что. Хуситы и все его ближайшие окружение, наверное, за исключением Бахрейна, давно открестились от малообразованного лидерства прогнившей монархии. Единственно, кому саудиты нужны в их плачевном виде, так это Штатам и европейцам, которые еще не все выкачали из заспанного донора.

Сто раз правы те, кто говорит об иранском следе в атаках на нефтепромыслы богатой монархии, но только в том смысле, что Иран принудил спасителей умирающей монархии на столь ухищренный акт спасения. Прямо настоящее зло во благо. Но, впрочем, чему тут удивляться?

Произошло дублирование сценария 11 сентября 2001 года, но на новый манер. Не удивительно, что министр энергетики США рвет на себе волосы, утверждая, будто, «Иран предпринял атаку на мировую энергетику».

Для того и старались операторы акции, чтобы эффект получился колоссальным. Насколько это удалось, покажут ближайшие дни, а может и часы.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az