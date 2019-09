На протяжении последнего столетия в общественных туалетах господствовали бумажные полотенца. Однако новое поколение электрических сушилок развязало войну за главенство в уборной. Российский интернет-сайт vc.ru представляет перевод материала Саманта Субраманьяна для The Guardian.

Летом 2005 года Джорджу Кэмпбеллу, специалисту по маркетингу, предложили работать в Dyson. Рекрутер сказал ему, что компания собирается запустить новый продукт, и им необходимо выстроить стратегию маркетинга на американском рынке.

Во время первых раундов собеседований ему даже не сообщили, что за продукт, а когда он узнал, что речь идёт о сушилке для рук, то почувствовал сильное разочарование. Кэмпбелл говорит, что Dyson была для него «компанией с качеством Apple и способностью получить коэффициент дохода в 80% с базового продукта вроде пылесоса» и он надеялся заняться чем-то более интересным.

Но выпущенная в 2006 году Dyson Airblade оказалась необычной: модель выглядела так футуристично, что даже стала декорацией в фильме «Звёздный путь» 2009 года.

In Star Trek (2009), a Dyson hand dryer is used as space age Enterprise technology pic.twitter.com/L6QY61qKrm

— Hidden Easter Eggs (@FilmEasterEggs) 18 декабря 2017 г.