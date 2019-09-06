Сирийская тематика — в центре внимания армянского истэблишмента. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян бодро отрапортовал армянским журналистам: у Армении четко налаженное стратегическое партнерство с Россией по сирийскому вопросу. «Для нас сирийский вопрос — очень чувствительный, и мы выражаем это посредством выполнения нашей гуманитарной миссии. Нашим приоритетом в сирийском вопросе является обеспечение безопасности и гуманитарной помощи нашим соотечественникам. Армения и Россия совместно работают над этим вопросом», — цитируют его местные информагентства. Как старательно заверял Зограб Грачевич, «Армения никогда не строит отношения с кем-то за счет других партнеров, а с Россией у нас стратегические, глубокие отношения. Следовательно, мы прорабатываем с Россией совместные шаги по Сирии».

Здесь, казалось бы, трудно усмотреть сенсацию. Еще в феврале нынешнего года Армения направила в Сирию свою гуманитарную миссию в составе российского воинского контингента. В середине августа Армению посетил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, который, по слухам, обсуждал с Ереваном расширение армянской военной миссии в Сирии. А через несколько дней после его визита уже Никол Пашинян разглагольствовал о беспрецедентном совместном армяно-российском гуманитарном проекте в истории независимой Армении.

Только вот есть один нюанс. Заявление Мнацаканяна прозвучало на весьма тревожном для официального Еревана фоне: местные СМИ публикуют «утечки» о серьезном политическом кризисе между Ереваном и Вашингтоном — как раз на сирийскую тему. Вашингтон, как рассказывали осведомленные источники, через посла Армении в ООН Мгера Маргаряна выразил свое недовольство отправкой в Сирию армянских саперов. Как подчеркнули американские представители, присутствие в Сирии армянского воинского контингента негативно сказывается на армяно-американских отношениях, и если этот контингент не будет выведен, последствия не заставят себя ждать. Кроме того, Вашингтон предупредил, что армянская сторона не должна использовать в Сирии оборудование для разминирования, которое предоставлено США. Этот месседж неназванный дипломат-посланник обсуждал с министром обороны Армении Давидом Тонояном и главой МИД Зограбом Мнацаканяном. Причем закрутилось все как раз после визита в Армению секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

МИД поторопился эту утечку категорически опровергнуть. «Мы уже неоднократно опровергали эту информацию. Сейчас происходит попытка вновь реанимировать уже опровергнутую государственной структурой информацию, но уже с новыми выдуманными деталями, что также не соответствует действительности, таким образом формируя многослойную лживую информацию», — возмущенно заявила пресс-секретарь ведомства Анна Нагдалян. И вообще, по ее словам, здесь считают неприемлемой необоснованную спекуляцию вопросами безопасности армянской общины Сирии и предоставляемого ей содействия.

Правда, вышло все не очень убедительно. Напомним: свою миссию, названную «гуманитарной», Армения направила в Сирию в феврале 2019 года, причем в ее состав вошли саперы, подготовленные в рамках помощи США по разминированию. Такое решение Армении вызвало у Вашингтона понятный «осадок». Более того, свое недовольство США выразили вполне открыто и официально. «Мы понимаем желание других стран отреагировать на гуманитарную ситуацию в Сирии, и мы разделяем озабоченность по поводу защиты религиозных меньшинств на Ближнем Востоке, – заявило тогда посольство США в Армении в своем официальном релизе. – Но мы не поддерживаем взаимодействие с сирийскими военными, будь то с целью оказания помощи гражданскому населению или налаживания военного сотрудничества. Мы также не поддерживаем любое сотрудничество между Арменией и Россией в рамках данной миссии. Партнерство России с режимом Ассада обернулось резней гражданского населения и гуманитарной катастрофой. Россия продолжает защищать на мировой арене режим Ассада и творимые им зверства». И это не считая резких заявлений в адрес Еревана представителей многих близких к американским властям «мозговых центров».

Впрочем, возможно, в Ереване это прекрасно понимают. Во всяком случае, пообщавшись с журналистами по сирийской теме, Зограб Мнацаканян «утечку» не упоминал вообще, но зато заверил: Армения в Сирии действует «в одной связке» с Россией. Что очень напоминало «месседж»: Армения американский ультиматум отвергла.

А вот этот «месседж», судя по многим признакам, адресован уже Кремлю. Причем таким способом на «сирийском поле» Армения пытается ни много ни мало решить судьбу Карабаха.

В самом деле, внешне на линии фронта относительно спокойно, но Ереван уже не может не замечать происходящих в регионе «тектонических сдвигов». С громкими воплями о своей «военной победе» Ереван, как выяснилось, сильно поторопился — в Карабахе еще ничего не решено и ничего не закончено. Военное решение, особенно если Армения и дальше будет упорствовать на переговорах, остается на повестке дня. А вот в случае возобновления боевых действий собственными силами удержать под контролем ныне оккупированные азербайджанские земли у Армении не получится даже теоретически. Словом, Еревану остро необходима военная поддержка извне, точнее, от России, благодаря которой в начале девяностых Армении и удалось совершить все свои территориальные захваты. Только вот в отношениях с Москвой далеко не все так безоблачно, как того хотелось бы Пашиняну. Да еще к тому же «народный премьер» в силу своей неопытности никак не может взять верный тон и решить, что ему выгоднее: «стелиться», «брыкаться» или торговаться. В результате внешняя политика Армении похожа на хрестоматийный вихляющий автобус с перебравшим не то бренди, не то тутовки водителем. С одной стороны, из армянской делегации в ПАСЕ исключают депутата, проголосовавшего против России. С другой, СМИ обсуждают предоставление политического убежища гражданину РФ Шишкину, который вообще-то ультранационалист, но считается «преследуемым политзаключенным». Наконец, Владимир Путин на днях вновь припугнул армянский истэблишмент, поздравив с днем рождения Роберта Кочаряна. На этом фоне Николу Воваевичу как нельзя кстати был бы крупный успех на западном направлении, который можно было бы использовать хотя бы для торга. Но если его нет и не предвидится, то можно попытаться «подороже продать» даже «подковерный конфликт» с США по сирийской тематике.

Только вот, похоже, в Ереване, выстраивая всю эту комбинацию, не учли одну деталь. Россия уже давно «приватизироввала» Армению. А с послушным и потерявшим остатки реального суверенитета «форпостом» никто не будет торговаться и заключать сделки. Москва может, конечно, посчитать эту ситуацию весьма комфортной для себя. Только вот на практике это означает, что за все, что теперь произойдет и чего не произойдет на карабахском направлении, политическую ответственность тоже будет нести не Армения, а Россия.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az