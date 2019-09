Три пусковые установки российского зенитно-ракетного комплекса С-400, предположительно, развернули на турецкой авиабазе Мюртед в окрестностях Анкары.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки от 29 августа, опубликованные 3 сентября в твиттере израильской компанией ISI.

В комментарии к фотографиям утверждается, что радары С-400 находятся в рабочем режиме, однако пусковые установки системы не заряжены.

В организации предположили, что турецкие военные тестируют обкатку С-400 перед тем, как полностью развернуть зенитно-ракетные установки.

#Breaking: for the #first time observed, the recently arrived from #Russia to #Turkey #S400 is in operational mode and deployed in #Ankara.#ISI #IMINT #VISINT #intelligence pic.twitter.com/YqNyym6FO7

— ImageSat Intl. (@ImageSatIntl) 3 сентября 2019 г.