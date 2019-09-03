Никто не обязан тратить деньги, время и здоровье на то, чтобы понравиться другому человеку.

Почему чужая внешность никого не касается

Чтобы не ходить вокруг да около, начнём с революционной мысли: никто не обязан быть красивым. Именно с непониманием этого обычно и связано стремление людей обсудить чужую внешность.

В СМИ пишут о звёздах в неудачных, по чьему-то мнению, платьях. В комментариях под постами у популярных блогеров кто-то обязательно укажет на их внешние недостатки. А уж если кто-то осмелился громко заявить, что не стесняется лишних килограммов, оттопыренных ушей или веснушек, жди беды. Вскоре сюда высадится целый десант недовольных чужой смелостью.

И здесь нас подстерегают ещё две довольно свежие мысли:

Никто не должен соответствовать чужим представлениям о красоте.

Чьи-то стандарты красоты не истина в последней инстанции.

У человека, которого другой намеревается загнать в узенькие рамки своего восприятия, есть глаза и зеркало. Нет ни одного логичного объяснения, почему он должен выглядеть так, как нравится кому-то, а не ему.

Заботой этого не объяснить. Экстремальную полноту или худобу ещё как-то можно привязать к здоровью, хотя и здесь человек сам разберётся. Но чем может навредить красная помада, полнящее платье или волосы под мышками — непонятно.

Поэтому всё, что говорится о чужой внешности, — чистой воды вкусовщина. Но есть нюанс. Считать что-то красивым и некрасивым можно. Но свои мысли об этом лучше держать при себе. Отрицательное непрошеное мнение о внешности — всегда оскорбление.

К чему приведёт уход от жёстких стандартов красоты

В этом тексте ещё ни разу не встретилось слово «бодипозитив», чтобы огонь в пятой точке не мешал внимательному чтению. Но речь именно о принятии внешности человека во всём её многообразии. Бодипозитив не только и не столько про вес, сколько про то, чтобы разрешить себе не переживать из-за несимметричных бровей или носить юбку, несмотря на крошечное родимое пятно на колене.

Вот только противники бодипозитива обычно воспринимают его крайне однобоко. Мы не берём в расчёт тех, кто переживает, что «вокруг будут одни страшные люди», — с ними мы уже определились. Поговорим о тех, кто считает его запретом на уход за собой. Всё как раз наоборот. Вы можете делать со своей внешностью что захотите, и это самое прекрасное.

Почему никто не запрещает любить красивых

В беседах о необходимости спокойно принимать чужую внешность часто всплывает абсурдный аргумент. Обычно в нём содержатся оскорбления, поэтому переформулируем его в менее обидное «Но мне нравятся брюнетки. Но, по-вашему, я теперь должен влюбляться и в блондинок тоже? Я не могу себя заставить!»

Действовать в рамках симпатии как раз нормально, особенно если другим вы тоже это позволяете.

Тем более что привлекательные для вас люди могут не вызывать аналогичных чувств у других. Симпатию и влечение вы практически не контролируете. Вопрос в том, как выражать их отсутствие. Если через «Кто вообще будет спать с блондинками!», это чистой воды хамство.

Кроме того, лучше не терять потенциальную целевую аудиторию, потому что ваши стандарты красоты могут измениться.

Что влияет на восприятие красоты

Любители загнать людей в рамки собственных предпочтений обычно говорят: «Просто тянуться к красоте — это естественно». Только если бы стандарты задавала природа, то они не менялись бы на протяжении сотен лет. Самку павлина одинаково привлекал яркий хвост и в XV веке, и сейчас. С человеческой красотой всё непросто. Не будем углубляться в историю и сравнивать Венер палеолита с римскими, женщин с полотен Да Винчи и Рубенса. Просто посмотрим, что происходило в последние десятилетия.

Пышные формы 50-х сменились худобой Твигги. Хрупкость сменилась модой на спортивное тело, чему поспособствовала Джейн Фонда. К 90-м спортивные тенденции были вытеснены героиновым шиком Кейт Мосс. В 2010-х годах популярными снова стали выпуклости — неважно, полученные с помощью спорта или операций.

Ваше личное восприятие красоты тоже меняется. Если вам кажется, что нет, посмотрите, в чём вы ходили на вечеринки на прошлой неделе, пять, 10, 20 лет назад.

На наши личные стандарты влияет слишком много факторов. Печальнее всего, что они дают крайне мало представления о том, как выглядят настоящие люди.

Глянцевые стандарты

Ретуширование фотографий для журналов не сюрприз. Более того, это не всегда абсолютное зло, так как позволяет скрыть огрехи в свете и прочие вещи, без которых снимок выглядит лучше.

Но нередко ретушь вступает в бой с анатомией и, увы, выигрывает. Что мы имеем: отсутствие пор и носогубных складок, белоснежные белки глаз, гладкая розовая кожа подмышек (ретушёры вообще видели подмышки?).

Учтите, что для глянца не снимают кого попало. В итоге прекрасных женщин превращают в несуществующих. Причём сами они не всегда довольны таким украшательством.

Например, Кейт Уинслет осталась недовольна обложкой British GQ, отметив, что ретушёры уменьшили объём её ног примерно на треть. Против значительных изменений выступила и Леди Гага. По её словам, она не выглядит по утрам так, какой её представили. «Когда меняются обложки, меняется и культура», — заявила она.

Впрочем, журналы уже можно ни в чём не винить. На смену им пришёл Instagram. Вроде все понимают, что за неземной красотой каждой второй пользовательницы стоит кропотливая работа в Facetune и других редакторах. Но червячок сомнений шевелится. Поэтому на вес золота блогеры, которые показывают, что могут быть разными. Но их голос тонет в потоке визуальной лжи.

Порностандарты

Благодаря интернету доступ к порно стал очень простым. В итоге средний человек просматривает множество видеороликов, прежде чем оказаться в постели с кем-то реальным. И там его поджидает сюрприз.

Порноактёры проходят значительную подготовку, прежде чем предстать перед камерами. Речь не только о посещении спортзала и толстом слое грима.

Актёры и в большей степени актрисы делают пластические операции, удаляют волосы по всему телу, отбеливают вульву и анус. Стоит отметить, что в течение долгого времени порностандартом считалась очень красивая женщина и так себе мужчина. Так делали, чтобы зритель не переживал, сравнивая себя с жеребцом на экране. Но, как мы знаем, и у мужчин есть множество причин комплексовать после просмотра порно.

В итоге средний потребитель фильмов для взрослых очень примерно представляет себе, как выглядят реальные люди, и подходит к ним с изначально недостижимыми требованиями.

Коммерческие интересы

Если люди будут довольны собой, то кому индустрия красоты будет продавать кучу средств и процедур, не все из которых, к слову, эффективные? Большинство из них строят рекламу на том, чтобы вызвать чувство вины и стыда. «Ты не такой / не такая? Не видать тебе секса как своих ушей. Люди будут переходить на другую сторону улицы, завидев тебя. Как таких вообще земля носит!» Звучит утрированно, но вы наверняка сталкивались с такими объявлениями.

Причём формировать новые стандарты довольно просто. Если в 2000-х для девушки достаточно было быть худой, то спустя 10 лет стало необходимо иметь накачанную попу и рельефную спину. Утренних пробежек недостаточно, нужен абонемент в спортзал и хотя бы несколько занятий с тренером. Просто брови и ресницы — вчерашний день, в них надо как следует вложиться. И так во всём.

И если уж говорить о природе, то приблизиться к современным стандартам чаще всего можно, только пойдя против неё.

Пластические операции, как и любое хирургическое вмешательство, небезопасны. Бьюти-процедуры требуют много времени и денег. А что взамен? Чужое одобрение — как-то маловато.

Почему отсутствие жёстких стандартов полезно

Когда говорят, что красота в глазах смотрящего, имеют в виду, что отношение к чужой внешности субъективно. Вот только никто не уточняет, что именно влияет на восприятие. И здесь всё прозаично: дело в насмотренности. Чем более разнообразен мир вокруг вас, тем больше вариантов будут приемлемыми для вас. И наоборот, чем ограниченнее ваш кругозор, тем уже будут стандарты красоты.

Это работает не только с оценкой привлекательности. Скажем, для жителя глухой европейской деревни, до которой не доходит сигнал мобильного интернета, все жители Азии будут на одно лицо. Но стоит увидеть хотя бы несколько народностей, пообщаться с людьми, и вы достаточно легко будете отличать китайцев от корейцев и ни за что не перепутаете их с филиппинцами.

Убрать давление извне не получится. Но вы можете развивать критическое мышление и расширять кругозор. Это заставит вас по-новому взглянуть на мир и рассмотреть красоту там, где вы её не ожидаете увидеть.

В это сложно поверить, но насмотренность действительно решает много проблем. Чем больше вокруг будет разных людей, чем проще вам будет жить. Это не значит, что вам однажды понравятся, например, волосатые женские ноги. Вы отнесётесь к ним равнодушно, чем поможете и себе, и обладательнице обозначенных конечностей. А кто-то взамен не обратит внимание на ваши недостатки — они у вас точно есть. Так что отсутствие фокуса на чужой внешности выгодно всем.

Жёсткие стандарты хороши только в сфере безопасности. Когда речь идёт о внешности, от них один вред, резюмирует «Лайфхакер».

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