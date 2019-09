Судья иранской провинции Бойер-Ахмад вызвал родителей малолетней девочки и священнослужителя в суд, чтобы прояснить ситуацию с замужеством ребенка. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание Rokna.

Отмечается, что родители предъявили копию свидетельства о рождении ребенка, согласно которому возраст девочки составляет 11 лет. Кроме того, сообщается, что ее супругу 22 года, а не 28, как сообщалось ранее. По словам обеих сторон, это был временный брак, который заключили, чтобы познакомить пару и избежать при этом религиозных ограничений.

Судья постановил, что, учитывая возраст девочки, такой брак нежелателен. Было решено расторгнуть его и подождать два года — до момента, когда пара сможет вступить в брак с разрешения суда. Обе стороны согласились с таким решением. Кроме того, суд пообещал взять на контроль подобные ситуации и защищать права детей.

This a wedding party for girl who is under 13 years old. I cried when I received this video from

Bahmai County which is a county in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province in Iran. Under Islamic laws 13 year old girl can marry but cannot chose her dress code. pic.twitter.com/gqIQZDUcju

