Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Киев во вторник, 27 августа. Об этом сообщает посольство США в Украине в Twitter.

«Рады приветствовать советника по национальной безопасности Джона Болтона снова в Киеве! Приезд посла Болтона подчеркивает поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантического пути. Он надеется на продуктивные встречи с украинскими чиновниками», — говорится в сообщении.

В свою очередь, экс-замминистра экономразвития и бывший торговый представитель Украины Наталия Микольская уточнила, что Болтон уже находится с визитом в Украине.

«Важный визит в контексте заявлений Дональда Трампа на саммите G7 по России и подготовки встречи президента Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. А еще первое заседание украинского парламента и назначения премьера. Следим внимательно», — написала она в Twitter.

We are pleased to welcome National Security Advisor John Bolton back to Kyiv! Ambassador Bolton is here to underscore U.S. support for Ukraine’s sovereignty, territorial integrity and Euro-Atlantic path. He looks forward to productive meetings with Ukrainian officials.

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 27 августа 2019 г.