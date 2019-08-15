Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подозревается в совершении нескольких особо тяжких преступлений, в том числе незаконном обогащении и легализации преступных доходов, сообщили в четверг «Интерфаксу» в пресс-службе генеральной прокуратуры республики.

«Следственной группой Военной прокуратуры Киргизии в рамках расследования уголовных дел Атамбаеву вручены уведомления о подозрении в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений», — сказал представитель надзорного ведомства.

По его словам, Атамбаев подозревается в создании противоправной устойчивой связи с должностными лицами государственных органов и энергокомпаний, и организации коррупции при поставке угля на ТЭЦ Бишкек и лоббировании интересов ОсОО «Прогресс Компани», а также в создании коррупционной схемы при модернизации ТЭЦ Бишкека.

В Генпрокуратуре добавили, что помимо этого Атамбаев подозревается в незаконном обогащении и легализации своих преступных доходов в особо крупном размере, а также в организации коррупции при незаконной выдаче лицензии в сговоре с отдельными должностными лицами.

Ранее адвокат Атамбаева Сергей Слесарев сообщил агентству, что в числе предъявленных экс-президенту обвинений также значится дело о передаче в собственность здания «Форум» в Бишкеке, где находится штаб-квартира основанной экс-президентом Социал-демократической партии и принадлежащий ему телеканал «Апрель».

Атамбаеву также предъявлены обвинения в связи с незаконным приобретением земельного участка в селе Кой-Таш под Бишкеком.

По данным МВД Киргизии, Атамбаев также является подозреваемым по уголовным делам о событиях 7-8 авуста в селе Кой-Таш, где на минувшей неделе попытка силового задержания экс-президента переросла в столкновения. Атамбаев также проходит по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.

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