Лидер КНДР Ким Чен Ын готов провести очередной американо-северокорейский саммит после того, как будут завершены совместные военные учения США и Южной Кореи.

Как передает ТАСС, об этом сообщил в субботу глава вашингтонской администрации Дональд Трамп.

«В письме, направленном мне Ким Чен Ыном, он весьма любезно изложил, что хотел бы встретиться и начать переговоры сразу после того, как завершатся совместные учения США и Южной Кореи. Это было длинное письмо, большую часть которого составляли жалобы на нелепые и дорогие учения», — написал американский лидер в Twitter.

Он также подчеркнул, что в послании Ким Чен Ын принес «краткие извинения за проведение испытаний ракет малой дальности». «Эти испытания закончатся, когда завершатся [американо-южнокорейские] учения», — рассказал Трамп о содержании письма северокорейского лидера.

«Я с нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном в недалеком будущем!» — вновь повторил американский лидер. Он подчеркнул, что отказ Пхеньяна от ядерного оружия сделает КНДР «одной из самых успешных стран в мире».

