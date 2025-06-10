В Приморском национальном парке в Баку из воды извлекли тело человека.

Об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На горячую линию «112» ведомства поступило обращение для оказания помощи в извлечении из воды тела человека в Приморском национальном парке в Сабаильском районе города Баку.

По вызову были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС. В результате проведенных мероприятий тело было извлечено из воды и передано соответствующим органам.