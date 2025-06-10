Системы противовоздушной обороны (ПВО) России в течение ночи перехватили и уничтожили 102 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами.

Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

По данным ведомства, ВСУ пытались атаковать регионы РФ с помощью дронов самолетного типа.

Больше всего беспилотников — 46 — сбили в Брянской области. В Белгородской области нейтрализовали 20 летательных аппаратов, в Воронежской области и аннексированном Крыму — по девять, в Республике Татарстан и Калужской области — по четыре. Еще три БПЛА перехватили в воздушном пространстве столичного региона, по два — в Курской, Орловской и Ленинградской областях. Кроме того, один дрон уничтожили в Смоленской области.