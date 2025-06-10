Сотрудники полка дорожно-патрульной службы Главного управления государственной дорожной полиции собрали доказательства того, что водитель автомобиля марки «ВАЗ 2107» Махир Намиг оглу Мамедли грубо нарушил общественный порядок и совершил хулиганство на трассе Алят-Астара.

В ходе расследования было выявлено, что М. Мамедли управлял транспортным средством без водительского удостоверения, снимал на видео и выкладывал в социальные сети свои опасные действия.

Собранные материалы были переданы в суд, по решению которого Махир Мамедли был лишен права управления транспортным средством сроком на 1 год, а также подвергнут административному аресту на 15 суток.

Главное управление государственной дорожной полиции в очередной раз призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и демонстрировать образцовое поведение на дороге.