Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что оккупированный нагорно-карабахский регион Азербайджана является «неотъемлемой частью Армении». Об этом он сказал в понедельник на митинге в оккупированном Ханкенди.

«Революция должна быть продолжена в Армении, «Арцахе» (имеются в виду оккупированные армянами территории Азербайджана — здесь и далее кавычки Минвала) и среди всего армянства. Долгие годы в нас царила некая фрагментарность. Эта разрозненность должна быть устранена. Нужно отказаться от понятий «карабахцы», «иджеванцы», «гюмрийцы»», — важно сказал он.

Армения должна занять место в 20 сильнейших армий мира, иметь одну из спецслужб, по своей эффективности входящих в десятку сильнейших спецслужб мира, продолжил Пашинян.

«Многие из вас спросят, а почему «Арцаха» нет в этих планах. Ответ очень просто: «Арцах» – это Армения, и все», — заявил премьер страны-агрессора.

Затрагивая урегулирования карабахского конфликта, Пашинян сказал, что цель переговоров – «закрепление результатов, достигнутых посредством реализации народом Карабаха своего права на самоопределение».

Также, по его словам, любое решение по урегулированию может быть принято «только при всенародной поддержке в Армении и Карабахе».

«Мы настроены на мирное разрешение вопроса, для нас укрепление безопасности Армении и «Арцаха» остается абсолютным приоритетом», — сказал премьер.

Minval.az