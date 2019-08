Очевидец стрельбы в американском городе Дейтон опубликовал видео с моментом атаки, пишет «Газета.ру».

Мужчина записывал видео из окна своей машины в момент, когда начинается стрельба.

На кадрах слышны множественные выстрелы и крики людей.

Видно, как люди бегут от места стрельбы.

BREAKING: Gunshots heard in video after shooting in Dayton, Ohio. pic.twitter.com/ty76ZeaHbZ — Breaking News Global (@BreakingNAlerts) 4 августа 2019 г.

***

В американском городе Дейтон (штат Огайо) десять человек погибли в результате стрельбы. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщила местная полиция в своем микроблоге Twitter.

Еще 16 человек ранены. В полиции уточнили, что нападавший также в числе погибших.

По информации очевидцев, инцидент произошел в одном из баров района Орегон. «Корреспондент» уточняет: на месте ЧП работают сотрудники ФБР.

BREAKING: Dayton police confirm 10 people dead in Oregon District shooting in Dayton, including the alleged shooter, who used a long gun. No info on suspect or victims released. 16 others taken to local hospitals, extent of injuries unknown. @WDTN #oregondistrict pic.twitter.com/xpEdE96WfI — Kristen Eskow (@KristenEskow) 4 августа 2019 г.

***

В центре Дейтона (штат Огайо, США), неизвестный открыл стрельбу из винтовки возле бара. Точное число жертв не уточняется, сообщает BNO News.По информации издания, инцидент произошел в воскресенье, 4 августа, около часа ночи по местному времени (08:00 мск). По словам очевидцев, как минимум пять человек убиты, несколько получили ранения.

Обстоятельства происшествия выясняются, на месте преступления работают полицейские и экстренные службы.

#BREAKING: Just getting on scene in Oregon District. Dozens of police here. Working to confirm numbers and conditions on those shot. @dayton247now pic.twitter.com/hKtaoLTJpN — Molly Reed (@MollyR247Now) 4 августа 2019 г.

Minval.az