Впервые ученые попытались оценить воздействие глобального роста температур на условия обитания в крупнейших городах мира. Они просчитали, как в ближайшие 30 лет увеличится среднегодовая температура и насколько жарче будет там в летний период, сообщает издание ВВС.

Результаты исследования лаборатории Краутера в техническом университете Цюриха, Швейцария, оказались неутешительными. Ученые оценивали, как глобальный рост средних температур в 2 градуса Цельсия отразится на средних летних температурах в 520 городах мира. Максимальная температура летом возрастет на 5,5 °С и 6,1 °С при среднем росте годовой температуры в 3 и 2,9 градуса соответственно.

Согласно обнародованному недавно докладу, наиболее заметные изменения произойдут в северных широтах. В странах Западной и Северной Европы средняя летняя температура возрастет на 3,5 °С, а зимняя — на 4,7 °С. К 2050 году в Лондоне в разгаре лета будет так же жарко как в Барселоне, в Рио-де-Жанейро зимой будет ощущаться как в Гаване, а в Киеве жара будет сравнима со столицей Австралии.

Но еще хуже ситуация будет в экваториальных районах, где повышение температуры создаст невыносимые для жизни условия. Здесь ожидается рост температуры в среднем на 4—6 °С. Таким образом, в Индии средняя летняя температура составит от +40 °С до +46 °С, в Бразилии в жаркий период будет от +36 °С до +42 °С, в Индонезии — от +38 °С до +40 °С.

«С моей точки зрения, фундаментальным выводом этого исследования является то, что 100 городов, расположенных в экваториальных районах, испытают условия, которые не имеют прецедента в истории человечества. Это ставит вопрос о том, будет ли вообще возможно существование в этих городах. Мы можем столкнуться с массовым переселением и миграцией», — прокомментировал порталу британского телеканала Би-би-си профессор университета в Эксетере в Британии Джеймс Дайк.

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