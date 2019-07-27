Верховный суд США заявил, что президент Дональд Трамп имеет право выделить 2,5 млрд долларов из бюджета Пентагона на строительство участков стены на границе с Мексикой.

Суд большинством в один голос отменил решение федерального судьи в штате Калифорния, запретившее трату бюджетных средств на строительство стены, сообщает Би-Би-Си.

Строительство стены на границе США с Мексикой было главным обещанием в ходе избирательной кампании Трампа на президентских выборах 2016 года.

Против этого плана президента решительно выступает Демократическая партия и ее представители в конгрессе США.

Вердикт Верховного суда означает, что бюджетные средства, ранее выделенные конгрессом Пентагону, теперь смогут быть использованы на строительство участков стены в Калифорнии, Аризоне и Нью-Мексико.

В своем очередном твите президент Трамп назвал решение Верховного суда крупной победой.

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