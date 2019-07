Верховный суд США заявил, что президент Дональд Трамп имеет право выделить 2,5 млрд долларов из бюджета Пентагона на строительство участков стены на границе с Мексикой.

Суд большинством в один голос отменил решение федерального судьи в штате Калифорния, запретившее трату бюджетных средств на строительство стены, сообщает Би-Би-Си.

Строительство стены на границе США с Мексикой было главным обещанием в ходе избирательной кампании Трампа на президентских выборах 2016 года.

Против этого плана президента решительно выступает Демократическая партия и ее представители в конгрессе США.

Вердикт Верховного суда означает, что бюджетные средства, ранее выделенные конгрессом Пентагону, теперь смогут быть использованы на строительство участков стены в Калифорнии, Аризоне и Нью-Мексико.

В своем очередном твите президент Трамп назвал решение Верховного суда крупной победой.

Wow! Big VICTORY on the Wall. The United States Supreme Court overturns lower court injunction, allows Southern Border Wall to proceed. Big WIN for Border Security and the Rule of Law!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2019