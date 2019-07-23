«Лукойл» сохраняет интерес к покупке татарстанского производителя удобрений «Аммоний», подал заявку на весь пакет, сообщил журналистам глава нефтяной компании Вагит Алекперов.

«Пусть сегодняшние владельцы определятся и правительство Татарии. Мы подавали заявку, но не агрессивную. Мы подавали заявку на весь пакет», — ответил Алекперов на вопрос, сохраняет ли компания интерес к покупке «Аммония».

«У нас запланирован подобный объект на Буденновске: тоже производство карбамида и аммиака. Поэтому цель компании по «Аммонию» была отработать все технологии, отработать рынки, наладить логистику, маркетинг, и потом уже, приступая к реализации крупного своего газохимического проекта, понимать рынок, понимать экономику этого проекта. Для нас это стратегические проекты — газохимия», — передает его слова «Прайм».

В апреле газета газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщила, что на завод «Аммоний», находящийся в предбанкротном состоянии, появился неожиданный претендент — «Лукойл». По данным издания, нефтекомпания готова предложить за актив около 1 миллиарда долларов, как и другой претендент — «Еврохим». Глава и совладелец корпорации AEON Роман Троценко ранее сообщал журналистам, что в конкурсе намерена участвовать его структура КАО «Азот» (входит в «СДС-Азот»).

ВЭБ планирует продать завод «Аммоний» в 2019 году, на него претендуют шесть крупнейших российских и зарубежных нефте- и газохимических концернов, сообщал в июне в интервью РИА Новости первый зампред ВЭБа Михаил Кузовлев.

Minval.az