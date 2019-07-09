Умилительным мотивом сирийского сюжета был и остается вой западных политехнологических центров касательно гуманитарной катастрофы в пространстве, охваченном беспощадной войной. Складывается впечатление, будто войну сирийцам навязали не западные государства, а инопланетяне.

Хладнокровно подорвав мерный режим жизни страны, американцы, британцы, французы время от времени возвращались к теме несчастных мирных граждан, которым угрожали уже не бомбы и изощренные вооружения, но и голод с болезнями и катастрофической нехваткой лекарств, питьевой воды и прочих жизненных ресурсов.

Приступы гуманности зачинателей войны всегда наступали, как только армия Башара Асада с союзниками начинала теснить элитные части интернационального террора. У непоколебимых ненавистников диктатуры вдруг выбивалась боль за судьбы несчастных, оказавшихся в зоне боев.

История повторяется сейчас, когда Дамаск, наконец-то, принял решение разобраться с последним оплотом террора – Идлибом, на который из Вашингтона и Тель-Авива продолжают смотреть, как на последнюю надежду в планах рекреации ближневосточной террористической сети.

Шумный плач сердобольные западники устраивают исключительно на базе свидетельств так называемого Сирийского центра мониторинга прав человека (СЦМПЧ), комфортно расположившегося не на Ближнем Востоке, а в Лондоне. Похоже, оттуда все просматривается исключительно четко и отчетливо, раз ведущие западные информационные агентства дружно ссылаются на данные СЦМПЧ.

Оказывается, в последние дни вездесущие правозащитники зафиксировали, как сирийские и российские военные прицельно бьют по мирному населению, сбрасывают бомбы на школы и больницы. Получается, что у наступающих сирийцев с россиянами помимо уничтожения социальной инфраструктуры другой забавы нет, и вообще всю страну уничтожили не выкормленные Западом террористические группы, а законная сирийская власть вместе союзниками.

Идлиб по договоренностям «астанинского процесса» был объявлен зоной безопасности благодаря напору Анкары, где планировалось найти приемлемую модель разблокирования ради защиты трехмиллионного гражданского населения. Турция смогла застолбить за собой горячий регион, но с условием, что зачистка террористического анклава должна была стать неизбежностью в согласованной схеме астанинской тройки.

Но у Запада вместе с Тель-Авивом были свои виды на Идлиб. Если в Москве, Тегеране и отчасти в Анкаре непокорную провинцию называли последним оплотом международного террора, то в остальных частях света с подачи американцев Идлиб именовали надеждой антиасадовской оппозиции, хотя вся бородатая чернь собралась там при непосредственной координации западных и региональных спецслужб.

Армия Асада неоднократно ставила всех в известность, что готова к штурму Идлиба, но не переходит к действиям ради недопущения многочисленных гражданских жертв.

Москва, согласно сочинским договоренностям, напоминала Анкаре о невозможности существования террористического анклава, что было равносильно сигналу о надобности вывода радикалов из Идлиба ради восстановления разрушенной Сирии.

Положение в северной провинции и стало точкой, разъединяющей Иран с Турцией. Тегеран сознательно отстранился, положившись на потенциал Москвы. Однако разведка постоянно сообщала на намерении вооружённой группировки, сколоченной из остатков Джабхат-ан-Нусры, перегруппироваться и перейти к масштабному наступлению в направлении Латакии и Хамы.

Боевики не только не покинули демилитаризованную зону Идлиба, но и захватили стратегически важный участок трассы Латакия-Ариха. В одном ряду с бандформированиями ан-Нусры и ИГ оказались также протурецкие силы, которых Анкара выдавала за сторонников умеренной оппозиции. Запад этому охотно верит до сих пор.

В результате боевики не выполнили обещания по договоренностям в Сочи, которые предполагали отход незаконных вооружённых формирований и передачу под контроль сирийских властей трасс Алеппо-Латакия и Алеппо-Хама.

Из провинции должны были уйти все без исключения террористические группировки, что стало равносильным отходу от соглашений и Анкары, которая обязалась до 1 ноября 2018 года обеспечить мирную зачистку Идлиба. В результате программа размежевания незаметно трансформировалась в новый локальный военный план, имя которому контрнаступление боевиков на Латакию и Хаму.

В последние дни The Wall Street Journal поделился информацией о том, как Израиль оказывает секретную помощь боевикам на севере Сирии, благодаря чему повстанцы продолжают оказывать упорное сопротивление режиму Асада и его союзникам. Влиятельное издание со ссылкой на Моатасема эль-Джолани, представителя повстанческой группировки «Фурсан эль-Джолан» (Fursan al-Joulan), сообщило, что Тель-Авив предоставляет его сторонникам эффективную военную помощь. Потому главный боевик признался, что без израильской помощи его банда не выстояла бы.

Тут у Израиля своя игра, и он оказывает боевикам сирийской вооруженной оппозиции помощь, чтобы обезопасить свою северную границу от присутствия Ирана и Хизбаллы. Подробности от The Wall Street Journal свидетельствуют, что помощь повстанцам оказывается при участии специального подразделения ЦАХАЛ (армия Израиля), «чьей задачей является поддержка оппозиционных сирийских группировок, не получающих помощи от западных держав».

Израиль переправляет денежные средства формированиям для приобретения оружия, военного оборудования и выплаты зарплат бандитам. Пресса еврейского государства обо всем этом публикует пространные отчеты.

Есть также утечки, согласно которым Израиль тайно сотрудничает с Ираном и Хизбаллой ради спасения режима Асада, хотя в это трудно верится. При всех разворотах вокруг Идлиба закручивается новый виток напряженности.

Идлиб обречен, и чем раньше произойдет его основательная зачистка армией Асада и ее союзниками, тем раньше распогодится над Дамаском и регионом. Сирия давно готова перевести стрелки на мирный лад, и что бы ни говорили вражеские голоса, страна должна восстановиться. Даже если это не вписывается в планы влиятельных мракобесов.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az