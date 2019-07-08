Армения отметила свой праздник — день государственной символики и день конституции. День объявлен нерабочим, подготовлена праздничная программа. Только вот в верхнем политическом эшелоне настроение далеко не праздничное: расстановка сил в Армении вновь сдвигается, и не в пользу Никола Пашиняна. Здесь «выходит из тени» президент Армении Армен Саркисян, которого, похоже, слишком рано сочли «декоративной фигурой» и «зитц-председателем». Правительство Армении увеличивает на 67 тысяч долларов расходную часть госбюджета 2019 года по графе «На зарубежные командировки» президента, для того, чтобы «компенсировать расходы на потенциальные командировки». Эксперты отмечают: президент Армении ездит за рубеж куда чаще, чем это планировались ранее. Он присутствует на панихиде по Азнавуру и авиасалоне Ля Бурже, встречается с бывшими и действующими политиками уровня Лаврова, и это так не похоже на его прежние поездки в США, где господин Саркисян фотографировался у памятника Теодору Рузвельту с «парковыми рейнджерами». Еще меньше — на «встречи и визиты вежливости».

И что же — Армен Саркисян осуществляет этакую «неформальную дипломатию» по поручению Никола Пашиняна? Такой выбор был бы вполне логичным. Армен Саркисян, бывший посол Армении в Лондоне, имеет солидный опыт и дипломатии, и политеса, которого так не хватает Пашиняну.

Но… на днях в ходе своего визита в Минск Армен Саркисян встречался с президентом Беларуси Александром Лукашенко, и тот…передал ему привет от Никола Пашиняна, с которым провел телефонный разговор. Возможно, предположение, что между президентом и премьером в Армении нет оперативной связи и надежной координации действий, может показаться кому-то слишком смелым. Но…в марте нынешнего года Никол Пашинян устроил очередной провокационный балаган — провел в оккупированном Карабахе заседание Совета безопасности Армении. Куда не пригласил Армена Саркисяна. Формально, правда, президент Армении в состав Совбеза не входит, но членом его не является и спикер, тем не менее своего друга Арарата Мирзояна Никол Пашинян на заседание пригласил. По официальной версии, Армену Саркисяну передали приглашение слишком поздно. Только вот в эту версию верится не очень. Еще раньше, в январе, Армен Саркисян открыто дистанцировался от переговоров по Карабаху, которые ведет Никол Пашинян, и в ответ на настойчивые вопросы журналистов заявил: «Во-первых, я не осведомлен о деталях этих встреч, и вообще, это не дело президента комментировать определенные встречи премьер-министра в сфере внешней политики». В переводе: являются ли Никол Пашинян и Армен Саркисян членами одной команды — большой вопрос.

А тогда уже участившиеся встречи и зарубежные поездки Армена Саркисяна превращаются для Никола Пашиняна в этакий «тревожный звонок»: а что, если Армен Саркисян ведет свою игру?

А вот тут уже по меньшей мере не стоит недооценивать опасности. Армен Саркисян — опытный политический и аппаратный игрок. Он уже обходит по популярности недавнего «короля улиц» Никола Пашиняна — если рейтинг премьер-министра, по данным соцопросов, составляет 56%, то президента — 61%.

Дополнительные очки президенту Армении, как ожидается, может принести и разворачивающийся здесь кризис вокруг Конституционного суда. 18 июня парламент Армении утвердил на должность судьи Конституционного суда Ваге Григоряна, которого считают ставленником Пашиняна и его сторонников. Сам Григорян поторопился заявить: он-де идет в КС с полномочиями председателя. Уже на следующий день перед зданием КС требовали отставки его действующего председателя Грайра Товмасяна. Ваге Григорян назвал ситуацию вокруг КС «кризисной», Грайр Товмасян и семеро судей КС заговорили о «политическом характере» последних событий…

При этом вопрос контроля над судебной системой для Никола Пашиняна ключевой. Его самый опасный соперник — Роберт Кочарян — проходит обвиняемым в показательном процессе по делу «1 марта», и добиться того, чтобы второго президента Армении признали главным виновным в расстреле на ереванских улицах участников митинга против фальсификации президентских выборов — это для «народного премьера» вопрос не только престижа, но и политического выживания. Нашумевшие «утечки» телефонных разговоров руководителей армянских спецслужб о том, как «получали» ордера на арест фигурантов дела «1 марта», позволяют представить, в какой степени в «постреволюционной Армении» политика диктует праву, а арест Кочаряна с третьей попытки — какая здесь развернулась «игра в перетягивание Фемиды». И если попытка взять под контроль КС «революционными методами» не удалась, это для Пашиняна уже плохая новость. Но теперь ереванские специалисты по конституционному праву заговорили о том, что «разруливать» кризис должен президент Армен Саркисян, как гарант конституции. Что еще больше повысит его очки.

Наконец, есть и весьма деликатная сторона вопроса. Нынешний президент Армении — не просто «последний из могикан», то есть последний представитель карабахского клана во властных структурах. Он еще и идеальная фигура для того, чтобы придать более чем вероятному реваншу «карабахцев» требуемую легитимность. И самое главное, в отличие от Роберта Кочаряна, Армен Саркисян не запятнан кровью на внутриармянской арене (соучастие в расправах над мирным азербайджанским населением для армянской аудитории не «компромат»). И все это вместе взятое, по принципу «общего конечного пути», подталкивает к одному и тому же выводу: Армен Саркисян выходит из тени и планомерно готовит позиции для решающей атаки на Никола Пашиняна. Когда она последует и насколько успешной окажется, пока что остается только гадать. Тем более трудно предсказать, какую позицию по Карабаху займет Армен Саркисян, если его «политическое восхождение» окажется успешным.

Осторожные поводы для оптимизма, конечно, есть. Армен Саркисян, в отличие от Никола Пашиняна, даже в условиях перманентной ереванской истерии умудрился не «отметиться» совсем уж возмутительными заявлениями по Карабаху. По горячим следам «шашлычной революции» в Ереване даже говорили, что именно Армен Саркисян может стать главным переговорщиком по Карабаху. Впрочем, дальше разговоров дело не пошло. Тогда Саркисян не выглядел достаточно весомой фигурой, к тому же все слишком уж напоминало попытку команды Никола Пашиняна найти для переговоров этакого «политического смертника». Впрочем, в регионе уже было предостаточно «многообещающих сигналов», «окон возможностей» и т.д., а уж «больших надеждах», что переговоры «продвинутся» после победы армянской революции, и говорить нечего.

Только вот «приятных во всех отношениях» вариантов развития событий для Армении не просматривается в принципе. Вне зависимости от того, кто занимает пост ее президента и кому принадлежит больший кусок «властного пирога».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az