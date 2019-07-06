Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили выразил надежду, что Россия не станет вводить торговые эмбарго в отношении страны, сообщает пресс-служба министерства экономики.

Ранее Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за поступающей в Россию алкогольной продукцией, которая произведена в Грузии. По данным ведомства, с 2014 года по 2018 год количество выявленного алкоголя, который выпущен в Грузии и не соответствует обязательным требованиям, увеличилось в 2,9 раза и составило 203 тысячи литров в 2018 году.

«Наше правительство доказало, что прагматичная политика возможна. Когда у нас есть красные линии, территориальная целостность является приоритетом, но мы смогли установить интенсивные культурные и экономические связи и надеемся, что не получим торгового эмбарго со стороны России. Мы сможем продолжить торговые отношения, в том числе в сфере вина. Важно, чтобы эти отношения были основаны на прагматичных связях, освобождены от эмоций и были экспертными», — заявил Давиташвили в ходе встречи с фермерами Грузии, его слова приводит пресс-служба.

Он выразил надежду, что со стороны России «процесс будет рассмотрен адекватно, при подключении соответствующих технических структур». Давиташвили добавил, что существующий прогресс был достигнут именно в результате прагматичных отношений.

Minval.az