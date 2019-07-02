В последние дни на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск наблюдается относительное затишье. А режим прекращения огня на отдельных участках фронта нарушался редкими одиночными выстрелами, хотя еще не так давно ВС Армении обстреливали азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов и минометов.

Руководитель исследовательского центра «Атлас», политолог Эльхан Шахиноглу в беседе с Minval.az отметил, что обычно летом на линии фронта всегда наблюдалась активизация армянских оккупантов.

«Но сейчас наблюдается относительное затишье. Даже в «плюс» можно записать недавний обмен пленными. Однако считаю, что такое затишье не может долго продолжаться, хотя Армения, как страна-оккупант, заинтересована в том, чтобы сохранялся нынешний статус-кво. Но это не в наших интересах. Мы хотим, чтобы было какое-то развитие переговорного процесса, который мы сейчас не замечаем. Последняя встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении, состоявшаяся в Вашингтоне, завершилась безрезультатно. Хотя есть какие-то устные соглашения, связанные с поездками и встречами представителей СМИ, НПО. Но даже и это не выполняется, — подчеркнул Э.Шахиноглу.

Эксперт напомнил также о том, что армянская сторона вкупе с сопредседателями хочет добиться отвода снайперов с линии соприкосновения:

«Лично я сам против этого, так как оккупанты всегда должны ощущать на себе постоянное давление. Если мы отведем снайперов, тогда как в этом случае оказывать давление на противника? Посредники расценивают положительно определенное затишье на линии фронта, при этом призывают стороны конфликта сделать очередные шаги. На какие новые шаги могут пойти стороны конфликта? Наше предложение известно, конфликт должен решаться поэтапно. Вначале армянская сторона должна освободить районы вокруг Нагорного Карабаха, а вынужденные переселенцы должны возвратиться в свои дома. А армянская сторона не желает выполнять требования, подготовленные сопредседателями. Да, относительное затишье на линии фронта, обмен пленными – положительные шаги, но это ничего не решает. Это даже больше в пользу Армении, которая всячески желает сохранения сложившегося статуса-кво», – продолжил он.

Как считает эксперт, независимо от того, кто будет во власти в Армении (пусть даже это будет самый ярый либерал), он никогда не пойдет на поэтапное урегулирование карабахского конфликта:

«Мы всегда должны оказывать давление на оккупантов. Иной альтернативы решения этого конфликта я не вижу. В противном случае, мы должны десятилетиями ждать урегулирования, а наши территории будут оставаться под оккупацией. Если конфликт не решается мирным путем, а мы не будем оказывать давление на противника, в таком случае, как решить этот вопрос?», — вопрошает Шахиноглу.

Эксперт также напомнил про апрельские бои 2016 года, когда азербайджанские военнослужащие освободили ряд территории Азербайджана, а у общественности появилась надежда на то, что наша армия и далее продолжит наступление, освобождая поэтапно земли от оккупации:

«Нужно открыто признать, что Россия тогда не позволила нам этого, было большое давление со стороны Москвы. И чем все это завершилось, мы хорошо знаем. Поэтому, если переговорный процесс не дает результатов, то у нас нет иной альтернативы. Я не говорю, что должны быть проведены широкомасштабные военные действия. Нет. Но мы должны предпринять шаги, аналогичные апрельским событиям 2016 года, как это было в прошлом году в Нахчыване. И шаг за шагом мы должны освобождать от армянской оккупации наши территории. Может быть в этом случае, правительство Армении образумится», — полагает политолог.

Можно ли урегулировать данный конфликт в рамках ООН? Э.Шахиноглу напоминает о существующих резолюциях Совбеза ООН по Карабаху, которые до сих пор остаются невыполненными:

«Разве они решили что-либо? Мы всегда акцентируем внимание на этих четырех резолюциях Совбеза ООН. Но в самом ООН этот вопрос «отфутболивают» к ОБСЕ. А в ОБСЕ по объективным и субъективным причинам не могут решить этот вопрос.

Самым главным игроком региона является Россия, которая не желает урегулирования конфликта, зная, что это не в ее интересах, так как она, посредством этого конфликта может влиять на Баку и Ереван. Зачем ей урегулировать данный конфликт, если после его решения нормализуются армяно-азербайджанские и армяно-турецкие отношения, откроются границы и в один день в Армении поднимут вопрос, для чего необходимо присутствие российской военной базы в Армении? Предвидя все это, Москва не заинтересована в этом. К примеру, когда президентом России был Дмитрий Медведев, он активно занялся вопросом урегулирования карабахского конфликта. В течение трех лет он организовал около 10 встреч между президентами Азербайджана и Армении. Возможно, он преследовал цель решить данный конфликт. Но не все в Кремле решал только Медведев. В самой России существовали определенные силы, выступающие из националистских взглядов, считающие, что Москва должна поддержать Ереван. К тому же и президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что если нас оставили бы один на один с Арменией, мы давно бы решили этот вопрос. Понятно, на что намекает президент.

Но Россия, к сожалению, поддерживает Армению. Во времена правления в России того же Медведева, мы хотели объяснить ему чем полезно сотрудничество с Азербайджаном, упомянув о региональных проектах. И решение данного конфликта пошло бы также в пользу России. Но, вновь повторюсь, не все решал президент России в лице Медведева на тот период. Сейчас президентом России является Владимир Путин. Эта проблема для него вообще неинтересна. Помню, как, примерно три-четыре года тому назад, Путин проводил большую пресс–конференцию, и один из азербайджанских журналистов, хотел задать ему пару вопросов, касающиеся Нагорного Карабаха. Наш журналист поднял руку, чтобы задать свои вопросы, а Путин, увидев это, сказал, мол, знаю, «опять про Карабах». Вот что значит карабахское урегулирование для нынешнего руководителя России», — посетовал Э.Шахиноглу.

Собеседник «Минвала» также прокомментировал недавнюю скандальную выходку посла России в Армении Сергея Копыркина – его встречу с представителями так называемого форума «Стратегический союз Армения- Карабах».

Напомним, что в ходе встречи представители форума обсудили с российским послом детали переговоров по Карабаху и передали ему декларацию форума, который прошел в начале мая в оккупированном Ханкенди.

«С одной стороны, официальные лица, дипломаты России говорят о том, что признают территориальную целостность Азербайджана, который, по их словам, является партнером РФ. С другой стороны, непонятно, почему посол России в Армении, встречается с лицами, которые хотят присоединить оккупированные территории Азербайджана к Армении, считая Нагорный Карабах и семь районов вокруг него «армянской территорией». И самое примечательное – это произошло в те дни, когда азербайджанская делегация в ПАСЕ проголосовала за возвращение России в эту организацию. Это было неправильным решением. Понимаю, что у нас с Россией должны складываться нормальные отношения, однако Россия аннексировала Крым и поддерживает Армению. И при этом мы никак не должны были поддерживать ее в ПАСЕ. Но, к сожалению, вся наша делегация в ПАСЕ проголосовала за возвращение России в эту структуру. Все это хорошо демонстрирует политику России «разделяй и властвуй» на Южном Кавказе. Чтобы мы хорошего не предпринимали в пользу России, она всегда будет поддерживать страну-оккупанта — Армению, — заключил Э.Шахиноглу.

Бахтияр Сафаров

Minval.az