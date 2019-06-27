Официальный Баку отреагировал на скандальную встречу посла России в Армении Сергея Копыркина с представителями оргкомитета так называемого форума «Стратегический союз Армения — Карабах».

О встрече, как сообщал ранее «Минвал», стало известно в среду, 26 июня. Активисты форума Армен Рустамян, Давид Шахназарян и Гегам Назрян обсудили с российским послом детали переговоров по Карабаху и передали ему декларацию форума, который прошел в начале мая в оккупированном Ханкенди, на русском языке.

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«Представитель посольства Российской Федерации в нашей стране вызван в МИД Азербайджана для внесения ясности в информацию, распространенную в СМИ, о встрече посла РФ в Армении с представителями оргкомитета форума «Стратегический союз Армения — Арцах» и получения «декларации» форума»», — заявила «Минвалу» пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Лейла Абдуллаева.

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Отметим также, что редакция «Минвала» направила сегодня информационный запрос в посольства России в Ереване и в Баку. На момент написания данной заметки, ответа мы так и не получили.

Minval.az