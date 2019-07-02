7 января стартовал очередной виток госпрограммы по ремонту жилых зданий: с крыш домов начали экстренно демонтировать водяные баки.

Горвласти заявляют, что демонтаж баков связан с обновлением кровель и установкой новых лифтов в этих домах. Зачастую вода, переполняющая тот или иной бак, затекает в шахту лифта, что крайне опасно. Кроме того, механизм лифта быстро выходит из строя, приходится его постоянно чинить или менять (согласно данным СМИ, больше 40% в городе лифтов требуют срочной замены).

Кроме того, представители горвластей упомянули СМИ, что нет никакой трагедии в том, что демонтируются, ибо практически во всех районах города круглосуточно подается вода, поэтому в баках у населения необходимости нет.

Отметим, что замену лифтов и обновление кровельных покрытий жилых зданий планируется провести в течении 2019 года.

Демонтаж баков с крыш жилых зданий наблюдали также и сотрудники издания Minval.az, но при этом отметили, что процедура ликвидации не вызвала никакого недовольства со стороны населения. Наверняка жители домов были уверены в том, что «Азерсу» действительно будет подавать воду круглосуточно (как уверяли сотрудники этого ведомства).

В итоге, как мы и перполагали, только радужный посыл и имел место быть, а вот на практике пока что никто из людей, лишенных источника воды, похвалиться работой «Азерсу» не может.

Так, согласно опросу, проведенному сотрудником «Минвала» в социальной сети Фейсбук, большинство тех жителей, у кого был демонтирован бак, открыто высказывали свое недовольство. Согласно полученным комментариям, с водой после демонтажа баков действительно реальные проблемы: в некоторых районах города вода хоть и идет постоянно, но вот только струйка, поднимающаяся выше 4-го этажа такая слабая, что не включается колонка. Причем, пользователи, принявшие участие в опросе, проживают в самых разных районах города. Мы постарались собрать несколько комментариев, характеризующих общую ситуацию, последовавшую за демонтажем.

— Мы живём в поселке Ахмедлы, — пишет Алёна Панина. — Когда подключали смарт-счётчики, содрали деньги за него, за проводку, изуродовали стены – и все эти действия производились под присказку: «Все хорошо будет, теперь можете убрать баки, вода будет постоянно». Мы их не послушали и оказались правы! Мало того что отключают вечерами воду до утра, так ещё напор по выходным такой, что не постирать, не искупаться.

— Мы живем на проспекте Г. Алиева, около бывшего магазина «Космос». Баки у нас тоже поснимали, кроме того, запретили ставить моторы. А напор такой, что чайник приходится 20 минут набирать. Кроме того, на нашей крыше не было проблемных баков. Я думаю, что прежде чем всех чесать под одну гребенку, нужно было провести мониторинг, и снимать только проблемные текущие баки, — пишет Гасан Халилов.

— Мы живем на Монтина. Наш бак находился далеко от шахты лифта, — пишет Эльнара Оруджева, — и мы не понимаем, чем именно он мог помешать. Сейчас нет ни баков, ни обещанного ремонта кровли. Чего ради снимали – непонятно.

Жители поселка Гюняшли и Говсана также жалуются на полное безводье. Не отстают от них и жители поселка Патамдарт.

— Сейчас лето, как-то еще можно ужиться с маленьким напором воды, — пишет Алия Аксаланова, жительница пос. Говсан. – Баки сняли, обещанный круглосуточный «напор» воды не более чем метафора, брошенная горвластями и руководством «Азерсу». Мы с ужасом ждем холодного времени года, потому что в таком темпе ни одна колонка не будет прогреваться. И что нам всем делать? Идти к новому мэру домой греться? Или к Главе ИВ нашего района? Или в котельную «Азерсу» прописаться?

Отметим, что практически ежегодно горвласти берутся за демонтаж баков, суля «беспрерывный напор». Еще в 2013-м году обещали, что к 2015-ми году весь город будет круглосуточно пользоваться водой из линии. Но и в 2013-м (равно как и в последующие годы) люди этой воды так и не увидели.

Что касается ремонта лифтов, то и в этом наболевшем вопросе никакой подвижки пока нет, хотя в начале года «Баклифт» обещал утрясти вопрос замены лифтов до конца 2019-го года.

Очень важный момент: согласно распоряжению президента Азербайджана «О дополнительных мерах по укреплению материально-технической базы лифтового хозяйства многоквартирных зданий в городах и районах Азербайджанской Республики» от 5 февраля 2019 года, на лифтовое хозяйство 237 многоквартирных зданий в 12 городах и районах Азербайджана выделяется 40 миллионов манатов.

К данному распоряжению прилагается также список многоквартирных зданий по городам и районам, материально-техническая база лифтового хозяйства которых подлежит укреплению.

Согласно этому перечню, в Баку насчитывается 542 непригодных для эксплуатации лифтов в 146 зданиях, на которые выделяется 31 млн 956,20 тыс. манатов.

Три четверти суммы (23 млн 428,77 тыс. манатов) придется на 6-,7-, 8- и 9-этажные здания, где, по подсчетам, 413 лифтов в 103 зданиях непригодны для эксплуатации. Оставшаяся четверть (8 млн 527,43 тыс. манатов) выделяется на 43 многоэтажки (10-, 12-, 14- и 16-этажные здания), где 129 подъемников непригодны для эксплуатации.

Как видите, проблем на самом деле много, пошел уже 7-й месяц года, но пока что мы, жители Баку, не видим никаких результатов, и когда они, результаты эти, наконец-то нас порадуют – тоже никто не может знать. Ну, разве что представители городских властей, сотрудники «Азерсу» и «Баклифта». Но разве они скажут? Или чиновники ждут очередного вмешательства главы государства в социальные вопросы?

Яна Мадатова

Minval.az