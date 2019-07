Американский рэпер Lil Nas X, исполнивший хит Old Town Road, совершил каминг-аут, открыто заявив о своей сексуальной ориентации в Twitter.

Заявление он сделал 30 июня, когда в США проходил так называемый «месяц гордости», посвященный борьбе за права ЛГБТ.

«Некоторые из вас уже знают, некоторым все равно, некоторые отвернутся от меня», — отметил он в своей публикации.

some of y’all already know, some of y’all don’t care, some of y’all not gone fwm no more. but before this month ends i want y’all to listen closely to c7osure. 🌈🤩✨ pic.twitter.com/O9krBLllqQ

— nope (@LilNasX) 30 июня 2019 г.